FASTag Annual Pass: क्या है FASTag एनुअल पास, आपको लेना चाहिए या नहीं? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

हाईवे पर अक्सर यात्रा करने वाले लोगों को टोल चार्ज के तौर पर आपको मोटा खर्च करना पड़ता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) वाहन चालकों के लिए FASTag एनुअल पास देती है।

FASTag Annual Pass: हाईवे पर अक्सर यात्रा करने वाले लोगों को टोल चार्ज के तौर पर आपको मोटा खर्च करना पड़ता है। इस खर्च को कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) वाहन चालकों के लिए FASTag एनुअल पास देती है। इसमें टोल क्रॉसिंग का खर्च एक ही पेमेंट में शामिल होता है, जिससे हाईवे का नियमित इस्तेमाल करने वालों को यात्रा का खर्च कम करने में मदद मिलती है। हालांकि, यह आपकी यात्रा के रूट पर निर्भर करता है कि यह पास आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। इस रिपोर्ट में हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।

FASTag एनुअल पास क्या है?

FASTag एनुअल पास की कीमत ₹3,075 है और इसमें शामिल प्लाजा पर 200 टोल क्रॉसिंग तक की सुविधा मिलती है। यह एक्टिवेशन के बाद एक साल तक या उन क्रॉसिंग के इस्तेमाल होने तक वैलिड रहता है। जो भी लिमिट पहले पूरी होती है, पास वहीं खत्म हो जाता है। बचत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार यात्रा करते हैं और अगर यह पास न हो, तो आपको कितना टोल देना पड़ता।

इस स्कीम में प्राइवेट, नॉन-कमर्शियल कारें, जीप और वैन शामिल हैं। कमर्शियल गाड़ियां, टैक्सी और ट्रक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर पास एक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और एक खास FASTag से जुड़ा होता है। आप इसे किसी दूसरी कार में ट्रांसफर नहीं कर सकते।

कैसे काम करता है FASTag एनुअल पास?

आप इस पास का इस्तेमाल 1,150 से ज्यादा तय हाईवे और एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर कर सकते हैं। इनमें देश भर के नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर मौजूद टोल प्लाजा शामिल हैं।

स्टेट हाईवे और अलग म्युनिसिपल टोल रोड इसके दायरे में नहीं आते। वहां टोल का चार्ज आपके रेगुलर FASTag बैलेंस से ही कटेगा।

यह पास आपके मौजूदा FASTag के साथ काम करता है, इसलिए आपको किसी नए फिजिकल टैग की जरूरत नहीं है। यह आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़े FASTag से कनेक्ट हो जाता है। किसी एलिजिबल टोल प्लाजा पर सिस्टम आपके एक्टिव पास को पहचान लेता है और बैरियर उठा देता है। टोल की रकम काटने के बजाय यह आपके बचे हुए ट्रिप बैलेंस को कम कर देता है।

कैसे होती है ट्रिप की गिनती

यह टोल सिस्टम पर निर्भर करता है। पॉइंट-बेस्ड प्लाजा पर हर बार गुजरने को एक ट्रिप माना जाता है। इसलिए, उसी प्लाजा से वापसी की यात्रा में दो ट्रिप लगती हैं।

क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम में एक बार एंट्री और एग्जिट को मिलाकर एक ही ट्रिप माना जाता है।

200 ट्रिप पूरी होने के बाद, सामान्य FASTag कटौती अपने आप शुरू हो जाती है। पास की वैलिडिटी खत्म होने पर भी ऐसा ही होता है। जो लोग अक्सर यात्रा करते हैं, वे अलग-अलग टोल देने या महीने का पास खरीदने के मुकाबले हजारों रुपये बचा सकते हैं।

क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?

पास खरीदने से पहले यह देख लें कि आपके रेगुलर रूट पर पड़ने वाले टोल प्लाजा इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे के उन प्लाजा से गुजरते हैं जो इसमें शामिल हैं, तो यह पास आपके काम आ सकता है। हालांकि, अगर आपकी ज्यादातर यात्रा स्टेट हाईवे या म्युनिसिपल टोल रोड से होती है, तो उनके लिए अलग से चार्ज देना होगा।

इसके बाद, अंदाजा लगाएं कि आप एक साल में कितनी बार इस पास के लिए मान्य प्लाजा से गुजरेंगे। पॉइंट-बेस्ड प्लाजा पर, एक ही प्लाजा से दिन में दो बार गुजरने पर दो क्रॉसिंग का इस्तेमाल होता है। अगर आप 100 दिनों तक ऐसा करते हैं, तो आपकी सभी 200 क्रॉसिंग इस्तेमाल हो जाएंगी।

₹3,075 के पास की कीमत की तुलना अपने अनुमानित टोल खर्च से करें। अपना FASTag इतिहास देखें, क्या आप नेशनल हाईवे टोल पर इतना खर्च करते हैं?

अगर आप कभी-कभार यात्रा करते हैं, तो आपकी बचत कम हो सकती है। अगर आप अक्सर यात्रा करते हैं, तो टोल शुल्क के आधार पर यह पास ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप कई राज्यों से होकर सड़क यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह पास बहुत काम का हो सकता है।

कैसे करें आवेदन?