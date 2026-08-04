Gold Silver Price Today: सावन में सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, आज कितना है 24 और 22 कैरेट गोल्ड का रेट? चेक करें अपडेट

Gold Silver Rate Today 4 August 2026: सावन के महीने में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। 4 अगस्त 2026 को देश के प्रमुख बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1.45 लाख प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1.33 लाख प्रति 10 ग्राम है।

Gold Silver Price Update 4 August 2026: सावन के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। 4 अगस्त 2026 को लगातार दूसरे कारोबारी दिन कीमती धातुओं के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। घरेलू वायदा बाजार MCX पर सोने और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिली। निवेशकों की बढ़ती खरीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुख के चलते कीमती धातुओं की कीमतों को सहारा मिला है। MCX पर सोने का भाव 1,018 रुपये की तेजी के साथ 1,42,113 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी की कीमत में 2,475 रुपये की बढ़त दर्ज की गई और यह 2,19,221 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही है। इससे पहले सोमवार को भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला था।

इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना-चांदी मजबूत

वैश्विक बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। कॉमैक्स (COMEX) पर सोने का भाव 0.53 फीसदी बढ़कर 4,112 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी की कीमत में 1.80 फीसदी की तेजी दर्ज की गई और यह 58.895 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो लेटेस्ट रेट जरूर जांच लें।

दिल्ली में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव

दिल्ली सर्राफा बाजार में 4 अगस्त को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। यहां 24 कैरेट सोना ₹14,415 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹13,215 प्रति ग्राम की कीमत पर मिल रही है। 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,815 प्रति ग्राम है। पिछले कारोबारी दिन की तुलना में तीनों कैटेगरी में हल्की कमी दर्ज की गई है। हालांकि सोने के भाव अभी भी ऊंचे स्तरों पर बने हुए हैं। दिल्ली के अलावा NCR में भी सोने की कीमतें इसी के आसपास हैं।

मुंबई और जयपुर में सोने के ताजा भाव

मुंबई में भी सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। यहां आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति ग्राम बना हुआ है। जयपुर में सोने के भाव दिल्ली के करीब बने हुए हैं। यहां 24 कैरेट सोना ₹14,415 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹13,215 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,815 प्रति ग्राम है। स्थानीय बाजार में मेकिंग चार्ज, GST और ज्वेलर के मार्जिन के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है।

दिल्ली में आज चांदी का भाव कितना है?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी जारी है। दिल्ली में आज चांदी का भाव ₹235 प्रति ग्राम है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,35,000 है। अगर आप चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और GST को भी ध्यान में रखना चाहिए। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे कई वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं। कमजोर अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बढ़ा है। चांदी को औद्योगिक मांग से भी समर्थन मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और अन्य उद्योगों में चांदी की बढ़ती जरूरत ने कीमतों को मजबूती दी है।