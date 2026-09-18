Banks Open or Close Today: देशभर में आज बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे? अगले सप्ताह कितने दिन रहेगी छुट्टी

Bank Holidays September 2026: आज देशभर में बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश के कारण कुछ शाखाएं बंद हो सकती हैं। 20 सितंबर को रविवार और 26 सितंबर को चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

September Bank Holidays 2026: अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो अगले कुछ दिनों की छुट्टियों की जानकारी पहले से होना जरूरी है। आज तारीख 18 सितंबर और दिन शुक्रवार है। RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक शुक्रवार को देश के ज्यादातर बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। इसके बाद 19 सितंबर को तीसरा शनिवार होने के कारण बैंक खुले रहेंगे, जबकि 20 सितंबर रविवार को देशभर में बैंक बंद रहेंगे। अगले सप्ताह भी कुछ शहरों में क्षेत्रीय त्योहारों के कारण बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा। इसके बाद 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। कुल मिलाकर अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो आपको छुट्टियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद?

देशभर में आज बैंक खुले हुए हैं और आज कोई छुट्टी नहीं है। RBI के सितंबर हॉलिडे कैलेंडर में इस तारीख पर कोई बैंक अवकाश दर्ज नहीं है। इसलिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, पटना, भोपाल, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख बैंकिंग केंद्रों में बैंक शाखाएं सामान्य रूप से काम करेंगी। अगर आपको बैंक ब्रांच में जाकर कोई काम करना है, तो वहां जा सकते हैं।

19 को खुलेंगे, 20 सितंबर की छुट्टी

शनिवार, 19 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे। यह सितंबर का तीसरा शनिवार है। बैंक शाखाओं के लिए नियमित अवकाश दूसरे और चौथे शनिवार को होता है, इसलिए तीसरे शनिवार को सामान्य बैंकिंग कामकाज जारी रहता है। RBI के बैंकिंग हॉलिडे नियमों में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश का प्रावधान है। इसलिए 18 सितंबर के बाद बैंक ग्राहकों के पास 19 सितंबर को भी शाखा में जाकर जरूरी काम निपटाने का मौका रहेगा। 20 सितंबर को रविवार है और इस वजह से बैंक शाखाएं पूरे देश में बंद रहेंगी। रविवार नियमित साप्ताहिक अवकाश है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल जारी रहेगा।

अगले सप्ताह कितने दिन छुट्टी?

अगले सप्ताह 21 से 27 सितंबर के बीच बैंक शाखाओं की छुट्टियां शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग रहेंगी। 21 सितंबर को गुवाहाटी, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम, 22 सितंबर को रांची, 23 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर को बैंक बंद रहेंगे। 25 सितंबर को गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। अगले सप्ताह कुल 6 तारीखों पर किसी न किसी बैंकिंग केंद्र में छुट्टी रहेगी, जबकि 24 सितंबर को अधिकांश जगह बैंक खुले रहेंगे।