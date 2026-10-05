Amazon Great Indian Festival 2026: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 8 अक्टूबर से शुरू, इन चीजों पर बंपर डिस्काउंट

Amazon Great Indian Festival 2026: अमेजन की ग्रेट इंडियन सेल 8 अक्टूबर से शुरू होगी। इस सेल में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, अप्लायंसेज और अन्य कैटेगरी पर बड़े डिस्काउंट मिलेंगे। SBI Credit और Debit Cards पर 10% तक इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ कैशबैक का भी लाभ उठा सकते हैं।

Amazon Great Indian Festival Date: अमेजन की साल की सबसे बड़ी फेस्टिव शॉपिंग सेल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026 को लेकर खरीदारी करने वालों का इंतजार खत्म होने वाला है। अमेजन ने घोषणा की है कि इस साल की सेल 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, फैशन, ब्यूटी, किचन और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। सेल के दौरान सिर्फ प्रोडक्ट डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर, इंस्टेंट डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, कूपन, नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक जैसे कई फायदे भी मिलेंगे। ऐसे में अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कोई बड़ा सामान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो सही बैंक कार्ड और ऑफर चुनकर अच्छी खासी बचत की जा सकती है।

अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कब शुरू होगा?

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिव 2026 की शुरुआत 8 अक्टूबर से होगी। अमेजन ने सेल की तारीख कंफर्म कर दी है। इस दौरान कई कैटेगरी में साल के सबसे आकर्षक दामों में से कुछ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अलग-अलग कैटेगरी, लाइटनिंग डील्स और स्पेशल ऑफर्स अलग-अलग समय तक चल सकते हैं। अमेजन ने मुख्य सेल से पहले कुछ Early Deals भी उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं, ताकि ग्राहक अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स को पहले से शॉर्टलिस्ट कर सकें।

किन प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे बड़े ऑफर्स?

ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान अमेजन पर लगभग सभी प्रमुख शॉपिंग कैटेगरी में ऑफर्स देखने को मिलेंगे। इनमें खास तौर पर स्मार्टफोन और मोबाइल एक्सेसरीज, लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी और होम एंटरटेनमेंट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अन्य बड़े अप्लायंसेज, AC और कूलिंग प्रोडक्ट्स, किचन अप्लायंसेज, फैशन और फुटवियर, ब्यूटी और पर्सनल केयर, होम और किचन प्रोडक्ट्स और ग्रॉसरी और रोजमर्रा का सामान शामिल है। चुनिंदा कैटेगरी में डिस्काउंट 80 फीसदी तक जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर प्रोडक्ट पर 80 फीसदी की छूट मिलेगी। वास्तविक कीमत प्रोडक्ट, ब्रांड, सेलर और उपलब्ध ऑफर पर निर्भर करेगी।

स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास नजर

हर साल की तरह इस बार भी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सबसे बड़े अट्रैक्शन वाली कैटेगरी में रह सकते हैं। अमेजन ने Samsung, Apple, Sony, Xiaomi समेत कई बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पर फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है। स्मार्टफोन खरीदने वालों को बैंक डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प भी मिल सकते हैं। कुछ शुरुआती डील्स में Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold7 और Apple iPhone 16 जैसे स्मार्टफोन भी शामिल बताए गए हैं। हालांकि, किसी भी फोन को खरीदने से पहले उसके स्टोरेज वेरिएंट, एक्सचेंज वैल्यू, सेलर और बैंक ऑफर को जरूर चेक करना चाहिए।

अमेजन का Add to Cart ऑफर क्या है?

अमेजन की सेल में कई बार ग्राहकों को Add to Cart, Apply Coupon या इसी तरह के प्रमोशनल ऑफर्स दिखाई देते हैं। इसे किसी एक यूनिवर्सल ‘Add to Cart Offer’ के रूप में नहीं समझना चाहिए। कई प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त छूट तभी मिलती है, जब ग्राहक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करे, उपलब्ध कूपन को ‘Apply’ करे, तय न्यूनतम खरीदारी पूरी करे, किसी खास बैंक कार्ड से पेमेंट करे और EMI या अन्य योग्य पेमेंट विकल्प चुने। इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट पेज पर दिखाई जा रही छूट को देखकर ऑर्डर न करें। चेकआउट पेज पर पहुंचकर अंतिम कीमत जरूर देखें।

SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट

ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में सबसे बड़े बैंक ऑफर्स में से एक SBI का ऑफर है। अमेजन के मुताबिक SBI Credit Cards पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। कुछ योग्य क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन भी इस ऑफर में शामिल हैं। अगर आप कोई महंगा स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी या होम अप्लायंस खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह ऑफर काफी उपयोगी हो सकता है। हालांकि अधिकतम डिस्काउंट, न्यूनतम ट्रांजैक्शन और पात्र प्रोडक्ट जैसी शर्तों को पेमेंट से पहले जरूर देखना चाहिए। सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूजर्स ही नहीं, बल्कि योग्य SBI Debit Card धारकों को भी Amazon की ओर से 10% instant discount ऑफर किया जा रहा है। इसका फायदा उन ग्राहकों को हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन फेस्टिव सेल में डिस्काउंट का लाभ लेना चाहते हैं।

Amazon Pay ICICI Credit Card पर कितना फायदा?

Amazon पर नियमित खरीदारी करने वालों के लिए Amazon Pay ICICI Bank Credit Card भी एक अहम विकल्प है। Prime सदस्यों को Amazon पर इस कार्ड से खरीदारी करने पर 5% cashback मिल सकता है, जबकि non-Prime ग्राहकों के लिए cashback 3% है। कार्ड के नियम और शर्तें लागू होती हैं। इस कार्ड का फायदा यह है कि यह सिर्फ Great Indian Festival तक सीमित नहीं है। नियमित Amazon खरीदारी में भी cashback का लाभ मिलता है।

किस कार्ड से खरीदारी करना ज्यादा फायदेमंद?

यह आपकी खरीदारी और उपलब्ध ऑफर पर निर्भर करेगा। अगर किसी प्रोडक्ट पर SBI कार्ड का 10% instant discount लागू है, तो बड़ी खरीदारी में यह upfront discount ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप Amazon पर नियमित रूप से खरीदारी करते हैं तो Amazon Pay ICICI Bank Credit Card का cashback लंबे समय में उपयोगी हो सकता है। इसलिए कार्ड चुनते समय केवल ‘10%’ या ‘5% cashback’ देखकर फैसला न करें।

Amazon Pay Later और EMI ऑफर भी मिलेंगे

Amazon इस साल Great Indian Festival के दौरान Amazon Pay Later जैसे पेमेंट विकल्पों को भी प्रमोट कर रहा है। योग्य ग्राहकों को चुनिंदा खरीदारी पर cashback और Pay in 3 interest-free EMI जैसे विकल्प मिल सकते हैं। कुछ ऑफर्स के लिए न्यूनतम खरीदारी राशि और अन्य पात्रता शर्तें लागू होती हैं। महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने वालों के लिए नो-कॉस्ट EMI एक उपयोगी विकल्प हो सकता है, लेकिन ऑर्डर से पहले यह देखना जरूरी है कि वास्तव में कोई अतिरिक्त शुल्क तो नहीं लगाया जा रहा है।

Amazon के AI फीचर्स भी आएंगे काम

इस साल Amazon अपनी AI आधारित shopping सुविधाओं को भी बढ़ावा दे रहा है। Amazon का Rufus AI shopping assistant ग्राहकों को प्रोडक्ट खोजने और तुलना करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा Lens AI जैसे फीचर्स के जरिए ग्राहक किसी तस्वीर के आधार पर मिलते-जुलते प्रोडक्ट खोज सकते हैं। Rufus की मदद से ग्राहक कुछ प्रोडक्ट्स की पिछली 30 से 90 दिनों की कीमतों को भी समझ सकते हैं। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि सेल में दिखाई जा रही कीमत वास्तव में अच्छी डील है या नहीं।