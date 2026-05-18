K Rajan Died: साउथ सिनेमा में शोक की लहर, फिल्ममेकर K Rajan ने नदी में कूदकर दी जान

K Rajan Died: साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जाने-माने फिल्ममेकर के राजन की दुखद मौत पर शोक मना रही है, जिनकी कथित तौर पर 85 साल की उम्र में सुसाइड से मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेबाक प्रोड्यूसर ने कथित तौर पर चेन्नई में अड्यार नदी में छलांग लगा दी, जिससे पूरी सिनेमा इंडस्ट्री हैरान और दुखी है।

अपनी बेबाक राय और बोल्ड पब्लिक स्टेटमेंट के लिए जाने जाने वाले के राजन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे जाने-माने नामों में से एक थे। उनकी मौत की चौंकाने वाली खबर से पूरे साउथ सिनेमा में दुख की लहर दौड़ गई है, कई सेलिब्रिटीज ने दिवंगत फिल्ममेकर के प्रति संवेदना जताई है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेस्क्यू और फायर सर्विस के लोगों ने बाद में उनकी बॉडी नदी से निकाली और उसे हॉस्पिटल ले गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर ने X पर एक इमोशनल पोस्ट के ज़रिए दिल तोड़ने वाली खबर पर गहरा दुख जताया। उन्होंने लिखा कि के राजन एक बहुत इज्ज़तदार पर्सनैलिटी थे जो सच बोलने में कभी नहीं हिचकिचाते थे, और उनके अचानक निधन को “बहुत परेशान करने वाला और दर्दनाक” बताया।

Terrible news. Deeply shocked to hear about the demise of our beloved member of film fraternity, producer K.Rajan Sir. He passing away by suicide is extremely saddening. Very respectful person and a man who never hesitated to call a spade a spade. Very very upsetting.

May his… pic.twitter.com/75GXFHu9uM — KhushbuSundar (@khushsundar) May 17, 2026

खुशबू सुंदर के अलावा, आर सरथ कुमार और जी धनंजयन जैसे एक्टर्स और इंडस्ट्री की हस्तियों ने भी फिल्ममेकर के निधन पर दुख जताया और दिल से श्रद्धांजलि दी।

के राजन की अचानक मौत तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है, फैंस और सेलिब्रिटीज़ उन्हें एक बोल्ड आवाज़ के तौर पर याद कर रहे हैं जो हमेशा अपने विश्वासों पर मज़बूती से खड़े रहे।