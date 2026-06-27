K Bhagyaraj Dies: नहीं रहे दिग्गज फिल्ममेकर के. भाग्यराज, 73 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

K Bhagyaraj Dies: तमिल सिनेमा के सबसे प्रभावशाली नामों में से एक, दिग्गज फिल्ममेकर, एक्टर, लेखक और स्क्रीनराइटर के. भाग्यराज का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक, शनिवार, 27 जून 2026 को चेन्नई में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके अचानक निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और लाखों चाहने वाले गहरे सदमे में हैं।

एक शानदार सफर जिसने तमिल सिनेमा को नई पहचान दी

के. भाग्यराज ने अपने करियर की शुरुआत स्क्रीनराइटर के तौर पर की थी और 1978 की क्लासिक फिल्म ‘सिगप्पू रोजक्कल’ (Sigappu Rojakkal) से पहचान बनाई, जिसमें कमल हासन और श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में थे और जिसके लिए उन्होंने डायलॉग लिखे थे। एक साल बाद, उन्होंने ‘सुवरिल्लाधा चिथिरांगल’ (Suvarilladha Chiththirangal) से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया; इस फिल्म में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई थी।

अगले कुछ दशकों में, भाग्यराज तमिल सिनेमा के सबसे सम्मानित फिल्ममेकर्स में से एक बन गए। उन्होंने कई यादगार फिल्में दीं, जिनमें ‘मुंधनाई मुदिचु’ (Mundhanai Mudichu), ‘मौना गीथांगल’ (Mouna Geethangal), ‘चिन्ना वीडु’ (Chinna Veedu), ‘एंगा चिन्ना रासा’ (Enga Chinna Rasa), ‘थूरल निन्नु पोचु’ (Thooral Ninnu Pochu) और ‘सुंदरा कांडम’ (Sundara Kandam) शामिल हैं। कहानी कहने का उनका अनोखा अंदाज़, आम लोगों से जुड़े किरदार और इमोशनल कहानियों ने दर्शकों के दिलों में उनके लिए खास जगह बनाई।

बॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी

तमिल सिनेमा के अलावा, भाग्यराज ने हिंदी फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन स्टारर ‘आखिरी रास्ता’ (Aakhree Raasta), अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर ‘मिस्टर बेचारा’ (Mr. Bechara) और बाद में ‘पापा द ग्रेट’ (Papa the Great) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।

बतौर डायरेक्टर उनकी आखिरी फिल्म ‘सिद्धू +2’ (Siddhu +2) (2010) थी, जिसमें उनके बेटे शांतनु भाग्यराज ने काम किया था। एक एक्टर के तौर पर, उनकी आखिरी ऑन-स्क्रीन मौजूदगी 2025 की फिल्म ‘बीपी 180’ (BP 180) में थी।

उनके शानदार करियर को सम्मान देने वाले अवॉर्ड्स

अपने शानदार करियर के दौरान, के. भाग्यराज को कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। उन्होंने ‘पुथिया वारपुगल’ (1979) के लिए बेस्ट डायलॉग राइटर का तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवॉर्ड और ‘मुंधनाई मुदिचू’ (1983) के लिए बेस्ट एक्टर (तमिल) का फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ जीता। साथ ही, भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें 2014 में SIIMA लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

परिवार, आखिरी बार सार्वजनिक रूप से दिखना और श्रद्धांजलि

के. भाग्यराज के परिवार में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस पूर्णिमा भाग्यराज, बेटा और एक्टर शांतनु भाग्यराज और बेटी सरन्या हैं। गुज़रने से कुछ दिन पहले ही, इस अनुभवी फिल्ममेकर को गोवा में एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर की बेटी की शादी के जश्न में शामिल होते देखा गया था। वहाँ वे खुशमिजाज़ दिखे और इंडस्ट्री के दोस्तों से गर्मजोशी से मिले।

उनके अचानक निधन की खबर से सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है। एक्टर्स, फिल्ममेकर्स और फैंस उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी फिल्ममेकर के तौर पर याद कर रहे हैं, जिनके काम ने तमिल सिनेमा को बदल दिया। उनकी सदाबहार फिल्में और यादगार कहानी कहने का अंदाज़ आने वाली पीढ़ियों के फिल्ममेकर्स और फिल्म प्रेमियों को प्रेरित करता रहेगा।