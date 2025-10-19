Jyoti Singh-Pawan Singh Controversy: धनतेरस पर बधाई देना पड़ा भारी! पवन सिंह की पत्नी Jyoti Singh हुईं बुरी तरह ट्रोल

Jyoti Singh-Pawan Singh Controversy: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं – इस बार किसी झगड़े के लिए नहीं, बल्कि एक त्योहारी पोस्ट के लिए जिसने ऑनलाइन ट्रोलिंग का कारण बना।

इस जोड़े का निजी जीवन महीनों से सुर्खियों में रहा है, जिसमें सार्वजनिक झगड़े और आरोप-प्रत्यारोप शामिल हैं। हाल ही में, ज्योति सिंह पवन के घर गईं, जो एक बड़े विवाद में बदल गया। अब, उनके नए सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रशंसकों की आलोचनाओं का दौर शुरू कर दिया है।

धनतेरस के अवसर पर, ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक त्योहारी पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों को समृद्धि और खुशहाली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इसे कैप्शन दिया: “सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।”

हालांकि, यह एक साधारण बधाई थी, जो जल्द ही ट्रोलिंग के तूफान में बदल गई। कई यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में ढेर सारी टिप्पणियाँ कीं – त्योहारों की शुभकामनाओं से नहीं, बल्कि तानों और तीखी टिप्पणियों से।

नेटिज़न्स ने ज्योति सिंह की आलोचना की

एक यूज़र ने लिखा, “अब पवन भैया का नाम भी हटा दो। जब उन्हें बदनाम कर ही दिया है, तो उसे रखने का क्या मतलब है?” एक और ने टिप्पणी की, “आज तुम जो कुछ भी हो, पवन सिंह की वजह से हो, फिर भी उनके खिलाफ बोलती रहती हो।”एक तीसरे यूज़र ने तंज कसते हुए कहा, “तुम अपना घर तो संभाल नहीं पाई, जनता को क्या संभालोगी?”

कुछ लोगों ने तो उनका मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें “ज्योति सिंह नहीं, लुटेरी सिंह” तक कह दिया। कुछ ने उनकी कथित राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की ओर इशारा करते हुए लिखा, “क्या तुम चुनाव लड़ने की योजना बना रही हो? अभी दस दिन पहले ही तो तुमने कहा था कि लड़ाई को दो महीने हो गए हैं!”

पवन और ज्योति के बीच चल रही अनबन

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच अनबन काफी समय से सार्वजनिक है। ज्योति ने बार-बार पवन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे पत्नी जैसा सम्मान और सम्मान नहीं दिया। खबरों के अनुसार, यह जोड़ा अब तलाक की ओर बढ़ रहा है और ज्योति कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता मांग रही है।

