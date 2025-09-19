Jyoti Singh On Pawan Singh Divorce: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का तलाक पर इमोशनल ऐलान, आधी दौलत मांग सकती हूं, लेकिन...

Jyoti Singh On Pawan Singh Divorce: आज समाज, नई दिल्ली: पवन सिंह के तलाक पर ज्योति सिंह: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को अपार प्रसिद्धि और उतनी ही निष्ठावान प्रशंसक प्राप्त हैं, लेकिन जब बात उनकी निजी ज़िंदगी की आती है, तो सब कुछ ठीक नहीं है। पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनकी परेशान करने वाली शादी लंबे समय से सुर्खियाँ बटोर रही है। हाल ही में, रियलिटी शो “राइज़ एंड फ़ॉल” के दौरान, पवन सिंह ने खुद अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के संकेत दिए थे।

सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट

दूसरी ओर, ज्योति सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट, पोस्ट करती हैं और अपने पति के लिए अपने प्यार का इज़हार करती हैं, और सुलह की उम्मीद करती हैं। लेकिन अब, पहली बार, ज्योति ने एक मीडिया इंटरव्यू में तलाक के बारे में खुलकर बात की है।

अपने भावुक बयान में, ज्योति ने कहा: “अगर वह मुझे तलाक भी दे दें, तो भी मैं उनकी आधी संपत्ति मांग सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और कानूनी तौर पर इसकी हक़दार हूँ। लेकिन नहीं, यह पैसों का मामला नहीं है। आज, मीडिया के माध्यम से, मैं कहना चाहती हूँ – जैसे मैंने एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान उनके लिए वोट माँगते हुए अपना दुपट्टा बिछाया था,

मुझे एक रुपया नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति वापस चाहिए

वैसे ही आज मैं अपने पति के लिए लोगों के सामने अपना दुपट्टा बिछा रही हूँ। मुझे एक रुपया नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति वापस चाहिए। अगर आज कोई मुझसे किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने को कहे, तो मैं कर दूँगी। मुझे पैसों की परवाह नहीं है। मैं बस एक बार अपने पति के साथ बैठना चाहती हूँ, उनसे बस एक बार आमने-सामने बात करना चाहती हूँ।”

संदर्भ के लिए, पवन सिंह की दो शादियाँ हुई हैं। उनकी पहली शादी 2014 में नीलम देवी से हुई थी, जिनकी मार्च 2015 में उनकी शादी के तीन महीने के भीतर ही आत्महत्या से दुखद मृत्यु हो गई थी। पवन सिंह ने एक बार राइज़ एंड फ़ॉल में याद किया था कि नीलम “एक देवी” थीं जिन्हें उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया। बाद में 2018 में, उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की, इस बार अपने परिवार की सहमति से। हालाँकि, जल्द ही उनकी शादी में खटास आ गई और आज उनका रिश्ता तलाक के कगार पर है। मामला फिलहाल अदालत में है।