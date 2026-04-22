Jyoti Saxena Instagram Chat Controversy: इंस्टाग्राम चैट लीक से मचा बवाल, एक्ट्रेस पर लगे गंभीर आरोप

Jyoti Saxena Instagram Chat Controversy: ग्लैमर की दुनिया में अक्सर विवाद होते रहते हैं, और इस बार, एक्ट्रेस ज्योति सक्सेना सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाले तूफान के बीच फंस गई हैं। म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस अब इंस्टाग्राम चैट के कथित स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वायरल होने के बाद कड़ी जांच का सामना कर रही हैं।

वायरल चैट विवाद क्या है?

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सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के मुताबिक, वायरल स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि ज्योति सक्सेना कथित तौर पर एक स्टूडेंट के साथ गलत बातचीत में शामिल थीं।

कहा जा रहा है कि चैट में साफ वीडियो कॉल के बदले पैसे की मांग की गई है। शुरू में, कथित तौर पर ₹20,000 मांगे गए थे, जिसे बाद में घटाकर ₹8,000 कर दिया गया, जब दूसरे व्यक्ति ने पैसे की तंगी का सामना कर रहे एक स्टूडेंट होने का दावा किया।

जैसे ही ये स्क्रीनशॉट सामने आए, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, यूजर्स ने एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल किया और उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए।

एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

बढ़ते विवाद के बीच, ज्योति सक्सेना ने फेसबुक पर एक ऑफिशियल बयान जारी कर सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि चैट पूरी तरह से फेक हैं और बताया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पिछले दो महीनों से हैक था। उनके मुताबिक, अनजान लोगों ने उनकी रेप्युटेशन खराब करने के लिए उनकी पहचान, फोटो और प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल किया।

लीगल एक्शन और साइबर कंप्लेंट

इस घटना को एक सीरियस साइबर क्राइम बताते हुए, एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी लीगल टीम ने पहले ही पुलिस और साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल कर दी है।

उन्होंने फैंस और मीडिया से एक इमोशनल अपील भी की, जिसमें उनसे कहा कि जब तक उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता, तब तक वे किसी भी एक्टिविटी या मैसेज पर भरोसा न करें।

शोबिज में साइबर क्राइम का बढ़ता खतरा

यह घटना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे को हाईलाइट करती है। सेलिब्रिटी तेजी से हैकर्स का टारगेट बन रहे हैं जो उनके अकाउंट का गलत इस्तेमाल या तो पैसे ऐंठने या उनकी पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं।

ज्योति सक्सेना, जिन्हें फिल्म लाची से पहचान मिली, अब न सिर्फ एक विवाद से जूझ रही हैं, बल्कि एक साइबर क्राइम केस से भी जूझ रही हैं।

आगे क्या होगा?

अभी जांच चल रही है, और अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सच में एक हैकिंग की घटना है या इसमें कोई गहरी साज़िश शामिल है।

तब तक, वायरल स्क्रीनशॉट के पीछे की सच्चाई पता नहीं चल पाई है — लेकिन इस विवाद ने पहले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।