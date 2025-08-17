Jyoti Chandekar Passes Away: अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित की माँ का 68 वर्ष की आयु में निधन

Jyoti Chandekar Passes Away, (आज समाज), नई दिल्ली: फिल्मों और टेलीविजन में अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री ज्योति चंदेकर का निधन हो गया है। इस दिग्गज अभिनेत्री ने 16 अगस्त, 2025 को शाम लगभग 4 बजे पुणे में 68 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। हालाँकि उनकी मृत्यु का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है,

लेकिन खबरों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से उनका पुणे में इलाज चल रहा था। ज्योति चंदेकर को लोकप्रिय मराठी धारावाहिक ‘थराल तार मग’ में पूर्णा आजी के रूप में उनकी यादगार भूमिका के लिए खूब पसंद किया गया था। उनके निधन से मराठी मनोरंजन जगत में एक गहरा शून्य पैदा हो गया है।

बेटी तेजस्विनी पंडित ने खबर की पुष्टि की

इस हृदयविदारक खबर की पुष्टि उनकी बेटी, अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित ने सोशल मीडिया के माध्यम से की। अपनी भावुक इंस्टाग्राम स्टोरी में, तेजस्विनी ने मराठी में एक भावुक नोट के साथ अपनी दिवंगत माँ को श्रद्धांजलि दी और अंतिम संस्कार की जानकारी भी साझा की। ज्योति चांदेकर का अंतिम संस्कार 17 अगस्त, 2025 को सुबह 11 बजे पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट पर किया जाएगा।

प्रशंसक और सहकर्मी सदमे में

पिछले साल, ज्योति चांदेकर शूटिंग के दौरान सोडियम की कमी के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थीं। दो महीने के ब्रेक के बाद, उन्होंने सेट पर शानदार वापसी की। उनके आकस्मिक निधन से प्रशंसक और सहकर्मी दोनों सदमे में हैं। कई प्रशंसकों ने अविश्वास व्यक्त करते हुए संदेश लिखे, “यह बहुत ही चौंकाने वाला और हृदयविदारक है। हार्दिक संवेदना। पूर्णा आजी को हमेशा याद रखा जाएगा।”

उद्योग जगत ने शोक व्यक्त किया

समृद्धि केलकर, समीर परांजपे और सुरेखा कुदाची सहित कई मराठी हस्तियों ने इस दिग्गज अभिनेत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। लोकप्रिय टीवी चैनल स्टार प्रवाह, जिसने उनका आखिरी शो प्रसारित किया था, ने भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया और उन्हें एक असाधारण प्रतिभा और एक प्यारी सह-कलाकार के रूप में याद किया। उनके निधन से मराठी फिल्म और टेलीविजन उद्योग ने अपने सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक को खो दिया है, जिनका काम दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा।

