Justin and Sakshi Video Viral: जस्टिन- साक्षी का वीडियो वायरल, पायल गेमिंग ने किया खुला सपोर्ट

Justin and Sakshi Video Viral: सोशल मीडिया एक बार फिर विवादों से गरमा गया है, क्योंकि स्प्लिट्सविला X4 के पॉपुलर कपल जस्टिन डी’क्रूज़ और साक्षी श्रीवास एक कथित “MMS” स्कैंडल के बीच फंस गए हैं। यह घटना डिजिटल दुनिया की कड़वी सच्चाई को दिखाती है, जहाँ किसी की इमेज खराब करना मिनटों का काम हो गया है।

जस्टिन और साक्षी के साथ जो हुआ, वह काफी हद तक वैसा ही है जैसा कुछ समय पहले पॉपुलर गेमर पायल गेमिंग (पायल धारे) के साथ हुआ था। इस मामले ने एक बार फिर ऑनलाइन नैतिकता, फेक कंटेंट और वायरल कल्चर के काले सच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वायरल वीडियो क्या था?

यह सब तब शुरू हुआ जब एक छोटा वीडियो क्लिप इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लगा। क्लिप में जस्टिन शर्टलेस दिख रहे हैं, जबकि साक्षी उनके पास बैठी सामान्य रूप से बात कर रही हैं। क्योंकि उनके चेहरे पास थे, कुछ शरारती यूज़र्स ने वीडियो को गलत और गुमराह करने वाला एंगल देना शुरू कर दिया। जल्द ही, अफवाहें फैलने लगीं, और क्लिप को गलत तरीके से “इंटिमेट” बताया गया।

फेक “प्राइवेट वीडियो” को MMS बताया गया

कई फेक अकाउंट्स और क्लिकबेट वेबसाइट्स ने स्थिति का फायदा उठाया और क्लिप को “इंटिमेट वायरल वीडियो” और “लीक्ड MMS” जैसे टाइटल्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया।

बातें तब और बढ़ गईं जब लोग कमेंट सेक्शन में तथाकथित वीडियो का “पूरा लिंक” मांगने लगे। चौंकाने वाली सच्चाई?

वह वीडियो असल में जस्टिन और साक्षी के पुराने YouTube व्लॉग का हिस्सा था, जिसे जानबूझकर एडिट किया गया और गलत तरीके से पेश किया गया।

जस्टिन और साक्षी ने चुप्पी तोड़ी

विवाद बढ़ने के बाद, जस्टिन और साक्षी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ सामने आए और स्थिति साफ की।

उन्होंने कहा:”जो क्लिप वायरल हो रहा है, वह हमारे पुराने व्लॉग में से एक का है। इसे जानबूझकर एडिट किया गया है और गलत इरादों से फैलाया गया है।” जस्टिन ने उस लिंक पर क्लिक भी किया जिसे लोग सर्कुलेट कर रहे थे और कन्फर्म किया कि उसमें कुछ भी अश्लील नहीं था।

जस्टिन की कड़ी प्रतिक्रिया

जस्टिन ने लिखा: “हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं? हमारे मेहनत से बनाए गए कंटेंट को इतने शेयर नहीं मिलते, लेकिन एक फेक लिंक को मिल जाते हैं।”

उन्होंने आगे कहा: “लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए इसे प्राइवेट वीडियो कह रहे हैं। कोई MMS नहीं, कोई लिंक नहीं!”

उनके शब्दों में इस बात पर निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था कि ऑनलाइन कितनी आसानी से फेक कहानियाँ बनाई जाती हैं। पायल गेमिंग ने सपोर्ट किया

इस मुश्किल समय में, पायल गेमिंग ने जस्टिन और साक्षी का ज़ोरदार सपोर्ट किया। पायल खुद AI डीपफेक के गलत इस्तेमाल का शिकार हो चुकी हैं, इसलिए वह समझती हैं कि ऐसी घटनाओं से कितना मानसिक ट्रॉमा होता है।

कमेंट सेक्शन में, पायल ने लिंक मांगने वालों पर गुस्सा निकाला और उन्हें कहा:

“पॉर्न एडिक्ट भिखारी” (गंदी चीज़ों के भूखे लोग)

उन्होंने कहा कि किसी सेलिब्रिटी के नाम का इस्तेमाल करके फेक वीडियो फैलाना एक नया बिज़नेस मॉडल बन गया है, और लोग गंदे कंटेंट के लिए इतने बेताब हैं कि वे फेक लिंक के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं – जिसे उन्होंने शर्मनाक और परेशान करने वाला बताया।

पायल का सपोर्ट क्यों मायने रखता है

पायल गेमिंग को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था, जब वह इंडिया-ऑस्ट्रेलिया मैच देखने दुबई में थीं। स्टैंड्स में उनकी एक झलक दिखने के बाद, किसी ने उनके नाम से एक फेक AI-जेनरेटेड वीडियो फैला दिया।

पायल चुप नहीं रहीं। उन्होंने महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट में FIR दर्ज कराई, और जांच में कन्फर्म हुआ कि वीडियो पूरी तरह से डीपफेक और फेक था।

एक बढ़ता हुआ डिजिटल खतरा

जस्टिन-साक्षी विवाद और पायल गेमिंग का पिछला मामला साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे: फेक वीडियो का इस्तेमाल क्लिक्स और पैसे के लिए किया जा रहा है। रातों-रात इज़्ज़त बर्बाद हो रही है। डीपफेक और एडिटेड कंटेंट हथियार बन रहे हैं। यह सिर्फ गॉसिप नहीं है – यह एक गंभीर डिजिटल क्राइम है।