CJI Surya Kant Oath: 24 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेंगे हिसार के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा पूरा परिवार

CJI Surya Kant Oath, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस आॅफ बनेंगे। मौजूदा 52वें सीजेआई भूषण आर. गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के हिसार के गांव पेटवाड़ के रहने वाले है। जस्टिस सूर्यकांत का पूरा परिवार हिसार के पेटवाड़ गांव में ही रहता है। उनके बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत गांव में परिवार के साथ रहते हैं, वहीं एक भाई हिसार शहर में और तीसरा भाई दिल्ली में रहता है।

राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र बनकर तैयार हो गए हैं। शिवकांत और देवकांत को भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है। बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत ने बताया कि पूरा परिवार एक दिन पहले दिल्ली रवाना होगा और हरियाणा भवन में ठहरेगा। इसके बाद, आगे की व्यवस्था के अनुसार कार्यक्रम तय किया जाएगा।

जींद में ब्रह्म महाविद्यालय में होगा हवन, हिसार बार एसो. के 136 वकील भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

ऋषिकांत ने बताया कि शपथ ग्रहण में जाने से पहले जींद में ब्रह्म महाविद्यालय में हवन यज्ञ होगा, जिसमें परिवार के सदस्य शामिल होंगे और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। 24 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता हिसार बार एसोसिएशन के 136 वकीलों को भी दिया गया है।

हिसार से की थी करियर की शुरूआत

हिसार बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट संदीप बूरा और सचिव एडवोकेट समीर भाटिया ने बताया कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत का हिसार से गहरा नाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत वर्ष 1984-85 में हिसार जिला न्यायालय में ही वकील के रूप में की थी और लगभग 6 माह तक यहां प्रैक्टिस की थी। हिसार के वरिष्ठ वकील स्वर्गीय आत्माराम बंसल के यहां उन्होंने जूनियर के तौर पर काम किया था। हिसार बार के लिए अपने ही पूर्व सदस्य का देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचना अभूतपूर्व गौरव का विषय है।