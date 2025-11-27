JP Nadda Residence Meeting: बिहार फतह करने के बाद पश्चिम बंगाल के मिशन में जुटी भारतीय जनता पार्टी

बिहार में जीत कड़ी मेहनत का नतीजा

BJP On West Bengal Elections, (आज समाज), नई दिल्ली: बिहार फतह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब मिशन बंगाल में जुट गई है। इसी मकसद से बुधवार रात को पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने खासकर, पार्टी की बंगाल इकाई के कार्यकर्ताओं से प्रदेश की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा।

बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीता है एनडीए

गौरतलब है कि हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीती है और इसमें भाजपा 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अमित शाह ने भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं से कहा कि बंगाल में चुनावों के नजदीक आता देखकर सभी मिशन मोड में रहें। किसी की भी कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है और इसके लिए सभी तैयार रहें।

चुनावों में एक फीसदी योगदान के भी बड़े मायने

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री बोले कि यह सभी नेता व कार्यकर्ताओं की लगातार मेहनत का परिणाम है। अमित शाह ने कहा, चुनावों में एक फीसदी योगदान के भी बड़े मायने होते हैं, लेकिन कोई भी नेता यह न सोचे कि उसकी बदौलत जीत मिली है। ऐसा समझने से घमंड आता है। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा, आपका दायित्व चुनाव लड़ाने का नहीं बल्कि ‘जहां कम वहां हम’ की भूमिका में था।

