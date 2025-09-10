Jolly LLB 3 Trailer Released: जॉली एलएलबी 3 ट्रेलर रिलीज, किसानों की लड़ाई और कोर्टरूम कॉमेडी का जबरदस्त तड़का

Jolly LLB 3 Trailer Released, (आज समाज), नई दिल्ली: जॉली एलएलबी 3 का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर आखिरकार आ गया है! अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत यह कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक रही है, और अब जब ट्रेलर रिलीज़ हो गया है, तो प्रशंसकों का उत्साह दोगुना हो गया है।

3 मिनट 5 सेकंड का ट्रेलर

3 मिनट 5 सेकंड का यह ट्रेलर एक दमदार मोड़ लेता है क्योंकि यह किसानों के दर्द और संघर्ष को उजागर करता है। कहानी एक अमीर, प्रभावशाली व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो किसानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहा है। एक तरफ, किसान मदद के लिए जॉली (अक्षय कुमार) का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन जल्द ही स्थिति बदल जाती है।

ट्रेलर देखकर लगता है कि अरशद वारसी का जॉली किसानों के लिए लड़ता है, जबकि अक्षय कुमार का जॉली गजराज राव द्वारा अभिनीत एक अमीर ज़मीन हड़पने वाले का प्रतिनिधित्व करता है। हमेशा की तरह, यह फिल्म कॉमेडी, भावनाओं और एक सशक्त सामाजिक संदेश का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करती है।

गजराज राव का एक अनोखा अवतार

ट्रेलर में सहायक कलाकारों की भी झलक मिलती है। गजराज राव इस बार एक नकारात्मक भूमिका में नज़र आएंगे, जो इस फ्रैंचाइज़ी में एक नयापन लाएगा। हुमा कुरैशी और अमृता राव क्रमशः अक्षय कुमार और अरशद वारसी की पत्नियों के रूप में अपनी भूमिकाएँ दोहराएँगी, जबकि सीमा बिस्वास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल होंगी।

रिलीज़ की तारीख और स्टार पावर

सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित, जॉली एलएलबी 3 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। अक्षय और अरशद के साथ, फिल्म में सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव और संजय मिश्रा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

पहली बार, दोनों जॉली एक साथ

जॉली एलएलबी फ्रैंचाइज़ी अपने कोर्टरूम ड्रामा, हास्य और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों के लिए जानी जाती है। पहली किस्त में अरशद वारसी मेरठ के जॉली के किरदार में थे, जबकि दूसरी किस्त में अक्षय कुमार कानपुर के जॉली के किरदार में। पहली बार, दोनों जॉली एक साथ स्क्रीन शेयर करते नज़र आएंगे – एक ऐसा तोहफ़ा जिसका फैन्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।

