Jolly LLB 3 Teaser: डबल जॉली का डबल ट्रबल, जज त्रिपाठी के उड़े होश, इस दिन होगा कोर्ट में धमाल

Mohit Saini
Jolly LLB 3 Teaser (आज समाज) नई दिल्ली: बॉलीवुड की सुपरहिट कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ जॉली एलएलबी का तीसरा पार्ट अब पहले से ज्यादा मस्ती, हंगामा और धमाल लेकर आ रहा है। इस बार मामला सिर्फ एक जॉली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोर्ट में पहुंचेंगे दो-दो जॉली – अक्षय कुमार और अरशद वारसी। दोनों की नोक-झोंक, तर्क-वितर्क और जुगाड़बाज़ी से जज सुंदरलाल त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला के होश उड़ने वाले हैं।

डबल जॉली

जॉली एलएलबी 3 में जहां एक तरफ अरशद वारसी अपने पहले वाले देसी अंदाज़ में नज़र आएंगे, वहीं अक्षय कुमार एक बार फिर अपने तेज़-तर्रार और स्मार्ट वकील वाले अवतार में लौटेंगे। दोनों के बीच कोर्टरूम में होने वाली बहस और तिकड़मबाज़ी दर्शकों को पेट पकड़कर हंसाने वाली है।

हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के टीज़र की रिलीज़ डेट का खुलासा करते हुए एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें जज त्रिपाठी का गुस्से और मज़ाक से भरा मोनोलॉग फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

दोनों जॉली आएंगे एक साथ कोर्ट में

वीडियो में सौरभ शुक्ला बताते हैं कि पहले जॉली (जगदीश त्यागी – जॉली 1) ने उनकी नींद, चैन और सुकून छीन लिया था, क्योंकि उसे अंग्रेजी और कानूनी टर्म्स में फर्क ही नहीं पता था। फिर आए जगदीश्वर मिश्रा (जॉली 2), जो ईमानदारी के बजाय बेईमानी में माहिर थे, और उनकी हरकतों से जज की पर्सनल लाइफ तक हिल गई। अब तीसरे पार्ट में दोनों जॉली एक साथ कोर्ट में लौट रहे हैं और जज साहब के शब्दों में – “ये दोनों मेरी लाइफ में जॉली-जॉली यस पापा करने के लिए वापस आ रहे हैं।”

सितंबर में थिएटर्स में मचेगा धमाल

फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि जॉली एलएलबी 3 का टीज़र 12 अगस्त 2025 को रिलीज़ होगा। वहीं, फिल्म 19 सितंबर 2025 को थिएटर्स में धमाल मचाने के लिए तैयार है। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला अपने जज वाले किरदार में कमाल करने वाले हैं। हुमा कुरैशी भी एक बार फिर पुष्पा पांडे बनकर लौट रही हैं, जो पिछली फिल्म में अक्षय कुमार की पत्नी बनी थीं।