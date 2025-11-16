Jolly LLB 3 OTT Release Date : अक्षय कुमार की जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा अब ओटीटी पर, आखिरकार कन्फर्म हुई स्ट्रीमिंग डेट

Jolly LLB 3 OTT Release Date : अगर आप गंभीर कोर्टरूम ड्रामा के प्रशंसक हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की बहुप्रतीक्षित फिल्म जॉली एलएलबी 3 अब डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है। निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ओटीटी रिलीज़ की तारीख की घोषणा कर दी है,

और जो लोग सिनेमाघरों में फिल्म देखने से चूक गए थे, वे अब अपने घरों में आराम से इसका आनंद ले सकते हैं। फिल्म की आकर्षक कहानी और शानदार अभिनय ने पहले ही दर्शकों का दिल जीत लिया है, और अब यह ऑनलाइन और भी व्यापक दर्शकों तक पहुँचने के लिए तैयार है।

इस प्लेटफॉर्म पर जल्द स्ट्रीमिंग

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 जल्द ही नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। यह फिल्म 14 नवंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। नेटफ्लिक्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर पोस्ट करते हुए इसकी घोषणा की, साथ ही

कैप्शन भी दिया: “महामहिम, फिर से जॉली बनने की इजाज़त – क्योंकि तारीख तय हो गई है! 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर जॉली एलएलबी 3 देखिए।” दिलचस्प बात यह है कि खबरें आ रही हैं कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स के अलावा किसी अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम हो सकती है।

फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जॉली एलएलबी 3 के ओटीटी अधिकार नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार दोनों ने हासिल कर लिए हैं। नेटफ्लिक्स ने इसकी रिलीज़ की तारीख की पुष्टि कर दी है, लेकिन जियो हॉटस्टार की स्ट्रीमिंग टाइमलाइन की घोषणा अभी बाकी है।

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और ₹120 करोड़ के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले दुनिया भर में ₹170.22 करोड़ की कमाई की। ओटीटी पर अपनी रिलीज़ के करीब होने के साथ, जॉली एलएलबी 3 को नए दर्शक मिलने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की उम्मीद है।