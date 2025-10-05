Jolly llb 3 Collection: जॉली एलएलबी 3 इस साल की बॉलीवुड की सबसे दमदार फिल्मों में से एक साबित हो रही है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत इस कोर्टरूम ड्रामा ने अपनी दिलचस्प कहानी और दमदार अभिनय से दिल जीत लिया है। कंटारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (SSKTK) जैसी बड़ी प्रतिद्वंदियों की रिलीज़ के बाद भी, जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय स्थिरता दिखा रही है।
शनिवार को ज़बरदस्त वापसी
फिल्म ने शनिवार को अपने प्रभावशाली कलेक्शन से सभी को चौंका दिया, जिससे पता चलता है कि नई रिलीज़ के बावजूद यह पीछे नहीं हट रही है। सैकनिल्क के शुरुआती ट्रेड अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने अपने 16वें दिन लगभग ₹1.75 करोड़ की कमाई की, जो कि “कंटारा चैप्टर 1” को लेकर हो रही ज़बरदस्त चर्चा को देखते हुए एक ठोस आँकड़ा है।
वैश्विक रिलीज़ और दर्शकों की प्रतिक्रिया
19 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज़ हुई, जॉली एलएलबी 3 एक संवेदनशील वास्तविक जीवन के मुद्दे पर आधारित है जिसने समीक्षकों और दर्शकों दोनों को प्रभावित किया है। फिल्म को इसके तीखे लेखन, भावनात्मक गहराई और भारत की न्याय व्यवस्था के यथार्थवादी चित्रण के लिए सराहा गया है। इस सकारात्मक प्रतिक्रिया की बदौलत, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।
कुल कमाई ₹106 करोड़ के पार
16वें दिन की कमाई को मिलाकर, फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस कुल अब ₹106 करोड़ को पार कर गया है। अगर रविवार को भी यह बढ़ोतरी जारी रही, तो फिल्म की सप्ताहांत की कमाई और भी बढ़ सकती है – जो निर्माताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है।
जॉली बनाम कंटारा
जहाँ कंटारा चैप्टर 1 कुल कमाई के मामले में काफ़ी आगे है, वहीं जॉली एलएलबी 3 अपनी निरंतरता और दर्शकों के भरोसे के साथ अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही है। दक्षिणी ब्लॉकबस्टर के सामने मजबूती से खड़ी अक्षय-अरशद अभिनीत इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि दमदार कंटेंट अभी भी बॉक्स ऑफिस पर राज करता है।