 Jolly LLB 3 Collection: अक्षय-अरशद की जोड़ी ने मचाया तहलका, 82 करोड़ पार कर पिछली हिट्स को छोड़ा पीछे

By
Mohit Saini
-
0
71
 Jolly LLB 3 Collection: अक्षय-अरशद की जोड़ी ने मचाया तहलका, 82 करोड़ पार कर पिछली हिट्स को छोड़ा पीछे
 Jolly LLB 3 Collection: अक्षय-अरशद की जोड़ी ने मचाया तहलका, 82 करोड़ पार कर पिछली हिट्स को छोड़ा पीछे
Jolly LLB 3 Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म न सिर्फ़ कोर्ट के अंदर दर्शकों का दिल जीत रही है, बल्कि देश भर के सिनेमाघरों में भी धूम मचा रही है। दोनों की कॉमिक टाइमिंग और ज़बरदस्त टकराव ने दर्शकों को लोटपोट कर दिया है, जिससे जॉली एलएलबी 3 हाल के वर्षों की सबसे मनोरंजक कोर्टरूम गाथाओं में से एक बन गई है।

जॉली एलएलबी 3 ने अब तक कितनी कमाई की है?

फिल्म ने पहले दिन ₹12.5 करोड़ के साथ शानदार शुरुआत की और अपने पहले वीकेंड में ₹41 करोड़ की कमाई की। सोमवार को 73% की भारी गिरावट के बावजूद, फिल्म ने मंगलवार को ₹5.5 करोड़ की कमाई के साथ वापसी की। बुधवार को कमाई में एक और गिरावट आई और यह ₹4.5 करोड़ रह गई,
और सातवें दिन तक फिल्म की कमाई ₹3.75 करोड़ हो गई, और पहले हफ़्ते का अंत ₹74 करोड़ की मज़बूत कमाई के साथ हुआ। अब अपने दूसरे वीकेंड में, जॉली एलएलबी 3 ने नई गति दिखाई है। 9वें दिन, फिल्म ने ₹4.73 करोड़ की कमाई की, जिससे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई ₹82.48 करोड़ हो गई।

पवन कल्याण की फिल्म से कड़ी टक्कर

दूसरे हफ़्ते में, फिल्म को पवन कल्याण की फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसने अपने पहले ही दिन ₹150 करोड़ से ज़्यादा की कमाई के साथ वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी।

अक्षय के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा

दिलचस्प बात यह है कि जॉली एलएलबी 3 ने पहले ही अक्षय कुमार की हिट फिल्मों जैसे पैडमैन (₹81.74 करोड़, 2018) और ओएमजी: ओह माय गॉड! (₹81.47 करोड़, 2012) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। यह कोर्टरूम ड्रामा अक्षय की बॉक्स ऑफिस उपलब्धियों में एक नया आयाम जोड़ता है।

जॉली एलएलबी 3 की कहानी क्या है?

दूसरी किस्त के लगभग आठ साल बाद आ रही जॉली एलएलबी 3, दोनों जॉली भाइयों को एक ज़बरदस्त कानूनी लड़ाई में आमने-सामने लाती है। अक्षय कुमार कानपुर के वकील जगदीश मिश्रा की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि अरशद वारसी गरम मिज़ाज जगदीश त्यागी के रूप में वापसी कर रहे हैं।
अदालती मुक़ाबले में उनकी टक्कर न सिर्फ़ एक हाई-वोल्टेज ड्रामा का वादा करती है, बल्कि कॉमेडी और इमोशन का भी तड़का लगाती है, जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखती है। दो जॉली भाइयों की टक्कर के साथ, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी तूफ़ान साबित हो रही है। दूसरे वीकेंड की कमाई तय करेगी कि क्या फिल्म जल्द ही ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है।

यह भी पढ़ें: Disha Patani House Firing: दिशा पाटनी के घर पर चली गोलियां, गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी