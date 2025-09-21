Jolly LLB 3 Box Office Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म का दबदबा, निशानची और अजय को टिकने में मुश्किल

Jolly LLB 3 Box Office Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म का दबदबा

Jolly LLB 3 Box Office Day 2, आज समाज, नई दिल्ली: इस हफ़्ते बॉक्स ऑफिस पर किसी एक की जीत हुई है, और वह कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3 है। यह फिल्म सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है, जबकि नई रिलीज़ निशानची और अजय ₹1 करोड़ का आंकड़ा भी पार करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

जॉली एलएलबी 3 ने दूसरे दिन के आंकड़ों को तोड़ दिया

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, जॉली एलएलबी 3 ने दूसरे दिन ₹20 करोड़ की शानदार कमाई की, जो इसके पहले दिन के ₹12.50 करोड़ के कलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा है। फिल्म ने कुल मिलाकर हिंदी में 35.40% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिसमें शाम और रात के शो में सबसे ज़्यादा दर्शक आए।

इसके साथ ही, फिल्म की दो दिनों की कुल कमाई ₹32.75 करोड़ हो गई है, जिससे वीकेंड और भी बेहतर होने की उम्मीद है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ, फिल्म में राम कपूर, सौरभ शुक्ला और गजराज राव भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

निशानची को अपनी पकड़ बनाने में मुश्किल

ऐश्वर्या ठाकरे, वेदिका पिंटो, मोहम्मद जीशान अय्यूब और मोनिका पंवार अभिनीत निशानची ने दूसरे दिन मामूली बढ़त हासिल की। ​​पहले दिन ₹25 लाख कमाने के बाद, फिल्म दूसरे दिन ₹30 लाख कमा पाई, जिससे अब तक इसकी कुल कमाई ₹55 लाख हो गई है।

अजय का प्रदर्शन असफल

इस बीच, अनंत वी जोशी अभिनीत अजय ने भी मामूली बढ़त हासिल की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कम कमाई की। ₹25 लाख की ओपनिंग के बाद, फिल्म ने दूसरे दिन ₹35 लाख कमाए, जिससे इसकी कुल कमाई ₹60 लाख हो गई। निशानची से बेहतर ऑक्यूपेंसी के बावजूद, कलेक्शन अभी भी उम्मीद से कोसों दूर हैं।

स्पष्ट विजेता उभर कर सामने आया

ज़बरदस्त प्रचार और बढ़ती कमाई के साथ, जॉली एलएलबी 3 ने इस वीकेंड दर्शकों की पहली पसंद के रूप में अपनी जगह बना ली है। इसके विपरीत, निशानची और अजय कोई खास चर्चा पैदा करने में नाकाम रहे हैं, जिससे अक्षय कुमार की फिल्म बिना किसी खास प्रतिस्पर्धा के बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है।

