Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 12: डबल जॉली ने सिनेमाघरों में धूम मचाई, मंगलवार को करोड़ों की कमाई

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 12: कॉमेडी-कोर्टरूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3 अपने शानदार प्रदर्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की दमदार जोड़ी वाली इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया है, बल्कि सिनेमाघरों में 12 दिन बाद भी अच्छी कमाई दर्ज की है। 19 सितंबर को रिलीज़ हुई यह फिल्म अभी भी करोड़ों की कमाई कर रही है।

दिन 12 का कलेक्शन

Sacnilk की एक रिपोर्ट के अनुसार, जॉली एलएलबी 3, जिसने ₹12.75 करोड़ की शानदार कमाई के साथ शुरुआत की थी, दो हफ़्तों में ही अपने बजट की भरपाई कर चुकी है। ₹80 करोड़ के अनुमानित बजट के साथ, इस फिल्म ने अब तक भारत में कुल ₹96.27 करोड़ की कमाई कर ली है। अकेले मंगलवार (दिन 12) को फिल्म ने ₹3.2 करोड़ की कमाई की।

विश्वव्यापी बॉक्स ऑफिस

वैश्विक स्तर पर, जॉली एलएलबी 3 ने अब तक दुनिया भर में ₹139 करोड़ की भारी कमाई की है। इसमें भारत से ₹111.75 करोड़ और विदेशी बाज़ारों से ₹27.25 करोड़ की कुल कमाई शामिल है। (12वें दिन के अपडेटेड विश्वव्यापी आँकड़े अभी भी प्रतीक्षित हैं)।

फ्रैंचाइज़ी के बारे में

जॉली एलएलबी फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसमें पहली फिल्म में अरशद वारसी ने जॉली की भूमिका निभाई थी। दूसरी किस्त, जॉली एलएलबी 2 (2017) में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे और उन्होंने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। अब, तीसरे भाग में, दोनों जॉली – अक्षय और अरशद – पहली बार स्क्रीन साझा करते हुए, हंसी का तड़का लगा रहे हैं।