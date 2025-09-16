Jolly LLB 3 Advance Booking: रिलीज़ से पहले ही मालामाल! Jolly LLB 3 ने एडवांस बुकिंग में तोड़े सारे रिकॉर्ड

Jolly LLB 3 Advance Booking, आज समाज, नई दिल्ली: जॉली एलएलबी 3 को लेकर चर्चा ज़ोरों पर है! जब से मेकर्स ने इसका आधिकारिक ट्रेलर रिलीज़ किया है, तब से प्रशंसक अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्ट में टक्कर देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और अब, फिल्म की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आखिरकार आ गई है—और आंकड़े शानदार हैं।
एडवांस बुकिंग कलेक्शन
View this post on Instagram
रिपोर्ट के अनुसार, जॉली एलएलबी 3 ने भारत में एडवांस बुकिंग के ज़रिए पहले ही ₹62.58 लाख की कमाई कर ली है। बुक की गई सीटों को मिलाकर, यह आंकड़ा बढ़कर ₹1.99 करोड़ हो गया है। अब तक, फिल्म के 3,497 शो में 19,723 टिकट बिक चुके हैं और सबसे अच्छी बात? रिलीज़ में अभी तीन दिन बाकी हैं, यानी कमाई के और बढ़ने की उम्मीद है।
ट्रेलर ने देशभर में दिल जीत लिया
ट्रेलर मेरठ में लॉन्च किया गया और इसने न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में दर्शकों के दिलों को छू लिया। कॉमेडी, कोर्टरूम ड्रामा और भावनात्मक पहलुओं से भरपूर, इस प्रोमो को ज़बरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे फिल्म का प्रचार और भी बढ़ गया है।
इस बार कहानी क्या है?
जॉली एलएलबी फ्रैंचाइज़ी ने हमेशा हास्य के मिश्रण के साथ एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा पेश किया है। जहाँ पहली फिल्म में अरशद वारसी ने न्याय के लिए लड़ने वाले एक चतुर वकील की भूमिका निभाई थी, वहीं जॉली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार ने यह भूमिका निभाई।
अब, जॉली एलएलबी 3 में, अक्षय और अरशद दोनों एक ही कोर्टरूम में आमने-सामने होंगे, जहाँ तीखी बहस, मज़ेदार बातचीत और दिल को छू लेने वाले एहसास देखने को मिलेंगे। उनके साथ, फिल्म में सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी और अमृता राव भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिससे यह साल की सबसे प्रतीक्षित बॉलीवुड रिलीज़ में से एक बन गई है।
रिलीज़ की तारीख
साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बनी जॉली एलएलबी 3, 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है। एडवांस बुकिंग पहले ही ज़ोरों पर है, और उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करेगी।