Jolly LLB 3 एक्टर का दावा, Akshay Kumar ने मेरा सीन काट दिया?

Jolly LLB 3: सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन और दर्शकों का दिल जीतने के बाद, जॉली एलएलबी 3 अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और गजराज राव जैसे दमदार अभिनय से सजी यह फिल्म अपनी मनोरंजक कहानी और बेहतरीन कलाकारों की बदौलत व्यावसायिक रूप से सफल रही।

लेकिन ओटीटी पर रिलीज़ होते ही, फिल्म के एक सहायक अभिनेता ने एक चौंकाने वाला दावा किया – आरोप लगाया कि अक्षय कुमार ने थिएटर एडिटिंग के दौरान उनका सीन हटा दिया था। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिससे व्यापक चर्चा हुई। तो क्या है पूरी कहानी? आइए जानते हैं।

अभिनेता का कहना है कि उनके सीन को छोटा कर दिया गया था

अभिनेता और होस्ट आयुष ने जॉली एलएलबी 3 के ओटीटी लॉन्च के बाद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस क्लिप में, उन्होंने बताया कि फिल्म में उनका तीन सेकंड का रोल था, और हालाँकि यह सीन अब ओटीटी वर्जन में दिखाई दे रहा है, लेकिन थिएटर रिलीज़ से गायब था।

आयुष ने मज़ाक में कहा, “मैंने सुना था कि अक्षय पाजी सीन काटते हैं… आज मैंने खुद देखा!” पाजी, मुझे पता है मैं अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा रोल क्यों काटा? खैर, ये सब भूल जाइए — ओटीटी पर जॉली एलएलबी 3 देखिए और मेरी तीन सेकंड से भी कम की उपस्थिति को मिस मत कीजिएगा!”

मनोरंजन जगत में प्रतिक्रियाओं की भरमार

आयुष के इस मजाकिया दावे ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है, सोशल मीडिया पर लोग अक्षय कुमार के एडिटिंग फैसलों पर चर्चा कर रहे हैं। हालाँकि, अभिनेता ने वीडियो में स्पष्ट किया कि वह केवल मज़ाक कर रहे थे और उन्होंने सुपरस्टार पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया था।

जॉली एलएलबी 3 ओटीटी पर कहाँ देखें

जो लोग ओटीटी पर इसकी उपलब्धता के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दें कि कोर्टरूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3 14 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। अगर आप इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं, तो अब आप इसे घर बैठे आराम से देख सकते हैं।