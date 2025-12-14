WWE को अलविदा कह गए John Cena, आखिरी मैच में दिग्गजों का लगा मेला, रो पड़े फैंस और सुपरस्टार्स

Mohit Saini
WWE को अलविदा कह गए John Cena, आखिरी मैच में दिग्गजों का लगा मेला, रो पड़े फैंस और सुपरस्टार्स
John Cena: WWE सैटरडे नाइट के मेन इवेंट का एक यादगार और इमोशनल अंत हुआ, जब जॉन सीना अपने शानदार करियर के आखिरी मैच के लिए रिंग में उतरे। गुंथर का सामना करते हुए, सीना को एक चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा, जिससे WWE में उनके 23 साल के आइकॉनिक सफर का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया।
16 बार के वर्ल्ड चैंपियन को सम्मान देने के लिए, एरीना में WWE लेजेंड्स की एक बड़ी भीड़ जमा हुई। जैसे ही सीना का करियर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, भावनाएं उमड़ पड़ीं – न सिर्फ फैंस के लिए, बल्कि सुपरस्टार्स के लिए भी। सीना की अप्रत्याशित हार के बाद भीड़ में कई लोग आंसू पोंछते दिखे, जबकि सीना खुद भी काफी इमोशनल दिखे, जब उन्होंने उस पल को महसूस किया और WWE यूनिवर्स से मिले प्यार को स्वीकार किया।

रिंग के किनारे कई WWE दिग्गजों के साथ दिल को छू लेने वाले पल

मैच शुरू होने से पहले, सीना ने रिंग के किनारे कई WWE दिग्गजों के साथ दिल को छू लेने वाले पल बिताए, जिनमें सैमी जेन, केविन ओवंस, मार्क हेनरी, ट्रिश स्ट्रेटस और बुकर टी शामिल थे। पूरे मैच के दौरान, लेजेंड्स और फैंस दोनों ने सीना के लिए जोश से चीयर किया।
शानदार लड़ाई लड़ने के बावजूद, सीना को टैप आउट करना पड़ा, जिससे फैंस हैरान और अविश्वास में रह गए। मैच के बाद, सीना खड़े हुए और तारीफ में भीड़ के लिए तालियां बजाईं। इसके तुरंत बाद, पूरी WWE रोस्टर रिंग के किनारे इकट्ठा हो गई, जिसमें ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और स्टेफ़नी मैकमोहन भी शामिल थे, जिससे विदाई और भी खास हो गई।

एक दमदार भाव में, कोडी रोड्स और सीएम पंक रिंग में आए और अपने चैंपियनशिप टाइटल सीना के कंधों पर रख दिए। सीना ने दोनों टाइटल ऊंचे उठाए, जिससे एरीना में जोरदार नारे लगने लगे। भावनाओं से अभिभूत होकर, सीना ने उस पल को गले लगाया, जब ट्रिपल एच ने उनसे हाथ मिलाया, जबकि पूरी रोस्टर ने लेजेंड को सम्मान देने के लिए तालियां बजाईं।

जॉन सीना ने अपने रिस्टबैंड और जूते उतारे, अलविदा कहा

एक बहुत ही प्रतीकात्मक विदाई में, जॉन सीना ने रिंग के चारों ओर झुककर उन फैंस को सम्मान दिया, जो दो दशकों से अधिक समय तक उनके साथ खड़े रहे। फिर उन्होंने अपने रिस्टबैंड और जूते उतारे और उन्हें रिंग में रख दिया – जो उनके रिटायरमेंट का एक इमोशनल संकेत था।
जैसे ही सीना बैकस्टेज गए, उन्होंने फैंस से हाथ मिलाना जारी रखा। एंट्रेंस स्टेज पर, वह आखिरी बार पीछे मुड़े और WWE यूनिवर्स को अपना आइकॉनिक सैल्यूट दिया। साथी सुपरस्टार्स पास में खड़े होकर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। यह नज़ारा इतना इमोशनल था कि इसे संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि अनगिनत फैंस की आँखों में आँसू आ गए, और वे WWE के अब तक के सबसे महान सुपरस्टार्स में से एक को अलविदा कह रहे थे।