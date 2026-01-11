John Abraham: लड़कियों की भीड़ में फंस गए थे जॉन अब्राहम

John Abraham: लड़कियों की भीड़ में फंस गए थे जॉन अब्राहम

John Abraham, (आज समाज), मुंबई: फिल्मी सितारों के प्रति फैंस की एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलती है। हालांकि जब ये दीवानगी, पागलपन में बदल जाती है तो कई दफा सितारों को इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। सेलेब्स की एक झलक के लिए अक्सर फैंस की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान भीड़ में उनके साथ कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अभिनेता जॉन अब्राहम के साथ भी एक बार दिल्ली के एक कॉलेज में कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त वो लड़कियों की भीड़ से बुरी तरह घिर गए थे।

बैटल आॅफ गलवान में नजर आएगी चित्रांगदा

जॉन अब्राहम को लेकर जिस किस्से की हम आपसे बात कर रहे हैं, वो सुनाया है अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने। चित्रांगदा जल्द ही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ फिल्म बैटल आॅफ गलवान में नजर आने वाली हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में उस घटना को याद किया है जब वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए जॉन अब्राहम के साथ दिल्ली के एक कॉलेज गई थीं। तब जॉन अब्राहम को महिलाओं ने घेर लिया था और उन्होंने जब कार में अपनी शर्ट उतारकर देखा तो उनकी पूरी पीठ पर खरोंच के निशान थे।

महिलाओं ने की जॉन की ऐसी हालत

चित्रांगदा सिंह ने एक बातचीत में बताया, जॉन अब्राहम और मैं फिल्म आई, मी और मैं का प्रमोशन करने दिल्ली के एक कॉलेज गए थे। हमें स्टेज पर जाकर फिर तुरंत निकलना था। तभी भीड़ बढ़ने लगी और अचानक मैंने देखा कि लोग जॉन को खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन ने पीछे मुड़कर मुझे साथ चलने का इशारा किया। वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे और कार तक ले जाना चाहते थे। जैसे ही हम कार में बैठे, जॉन ने अपनी शर्ट उतारी और उनकी पूरी पीठ पर खरोंच के निशान थे। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस कॉलेज में बहुत सारी महिलाएं थीं।

हैरान रह गई थीं चित्रांगदा

जॉन की ऐसी हालत देखकर चित्रांगदा सिंह हैरान रह गई थीं। अभिनेत्री ने आगे कहा, मैं ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो (जॉन) मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से उनकी पीठ पर खरोंच आ गई। मेरा मानना है कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, यह सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं होता।