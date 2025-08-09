J&K Terrorism: कुलगाम के अखल में मुठभेड़ जारी, 2 जवान शहीद, 2 जख्मी

अब तक दो आतंकी भी मारे गए

Jammu-Kashmir Terrorism, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में कुलगाम जिले (Kulgam district) के अखल इलाके में अब भी आतंकियों की तलाश जारी है। आज सर्च अभियान का 9वां दिन है और आतंकी लगातार गोलीबारी कर रहे हैैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के दो जवान शहीद हो गए हैं और दो जख्मी हैं। सेना की चिनार कोर (Chinar Corps) ने आज यह पुष्टि की है।

शहीद ले. कर्नल प्रीतपाल सिंह व एक सिपाही

सैन्य अधिकारियों के अनुसार घायल जवानों को 92 बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के अखल वन क्षेत्र में शुक्रवार को पूरी रात फायरिंग व धमाके होते रहे और इसी बीच भारतीय सेना के दो जवान शहादत को प्राप्त हुए। उनकी पहचान सिपाही हरमिंदर सिंह व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतपाल सिंह के रूप में हुई है। हैं। एक आतंकी के भी मारे जाने की सूचना है।

एक अगस्त को शुरू हुई थी मुठभेड़

अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद एक अगस्त को मुठभेड़ शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि अब तक दो आतंकी भी मारे गए हैं। हालांकि उनकी पहचान और समूह संबद्धता की पुष्टि अभी बाकी है। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक अगस्त को अखल के जंगल में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई।

पिछले शुक्रवार को शुरूआती गोलीबारी हुई

सैन्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले शुक्रवार को शुरूआती गोलीबारी हुई, जिसके बाद रात के लिए अभियान रोक दिया गया। घेराबंदी कड़ी कर दी गई और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। इससे अगले दिन फिर से गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें दो आतंकी मारे गए।

घने जंगल में छिपे हैं आतंकी

सुरक्षा बल घने जंगल में छिपे बाकी आतंकियों के खात्मे के लिए मुठभेड़ जारी रखे हुए हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात और उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। आतंकियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर व पैरा कमांडो तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके के चारों ओर एक मजबूत घेरा बनाए रखा है।

