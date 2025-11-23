J&K Medical College : BJP ने की 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स का एडमिशन रद्द करने की मांग

Mata Vaishno Devi Medical College in Katra, आज समाज , जम्मू : BJP की जम्मू और कश्मीर यूनिट ने कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन का कड़ा विरोध किया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मेमोरेंडम देकर उनसे मुस्लिम स्टूडेंट्स का एडमिशन रद्द करने की मांग की है, जो मेडिकल कॉलेज के पहले बैच का बड़ा हिस्सा हैं।

नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस का किया पालन

BJP के 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन का विरोध करने से पहले, राइट-विंग ग्रुप्स ने यह मामला पहले ही उठा लिया था। भले ही कॉलेज ने नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) लिस्ट के अनुसार एडमिशन पर नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस का पालन किया, लेकिन हिंदू ग्रुप्स का कहना है कि कॉलेज में सिर्फ हिंदुओं को ही एडमिशन मिलना चाहिए।

J&K असेंबली में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, “देश के लोगों को यह मंज़ूर नहीं है कि किसी खास कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन मिले। हमने अपनी भावनाएं और लोगों का दुख लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचा दिया है। BJP भी इस बात पर सहमत है कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना चाहिए जिनकी माता वैष्णो देवी में आस्था है।”

शर्मा की लीडरशिप में BJP का एक डेलीगेशन शनिवार शाम को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला। शर्मा ने कहा कि सिन्हा ने उन्हें “एक खास कम्युनिटी” के स्टूडेंट्स का एडमिशन रद्द करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई का भरोसा दिया। सिन्हा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं।

जम्मू और कश्मीर में 13 मेडिकल कॉलेज

ऑफिशियल सोर्स का कहना है कि वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल एक्सीलेंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर क्लासिफ़ाई नहीं किया गया है और इसलिए, एडमिशन प्रोसेस गाइडलाइंस के हिसाब से किया गया था। जम्मू और कश्मीर में 13 मेडिकल कॉलेज हैं, और वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने इस साल अपना पहला बैच शुरू किया। एडमिशन NEET मेरिट लिस्ट के आधार पर हुए थे, जिसमें 85 परसेंट सीटें डोमिसाइल के लिए रिज़र्व थीं, लेकिन 50 लोगों के बैच में जम्मू से सिर्फ़ 8 हिंदू स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है।

J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन ने मेडिकल साइंस को कम्युनलाइज़ करने के लिए BJP को दोषी ठहराया और ज़ोर देकर कहा कि मेडिकल साइंस को रिसर्चर्स की ज़रूरत है, धार्मिक कट्टरपंथियों की नहीं। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, “BJP अब मेडिकल साइंस को कम्युनलाइज़ करने के कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। मुझे बस उम्मीद है कि वे समझेंगे कि NEET नाम का एक सही एडमिशन टेस्ट होता है। और वह एक ऑल इंडिया टेस्ट है। और देश के सबसे अच्छे दिमाग वाले लोग उस एग्जाम में बैठते हैं और जो सेलेक्ट होते हैं, वे डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और फिर ये डॉक्टर लोगों की सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं।”

