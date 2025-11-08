J&K Encounter: कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम, सुरक्षा बलों ने मार गिराए दो आतंकी

J-K Kupwara Encounter, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। सेना की चिनार कोर के एक बयान के अनुसार, नियंत्रण रेखा पर संभावित घुसपैठ की कोशिश की खुफिया जानकारी के आधार पर, सुरक्षा एजेंसियों ने शुक्रवार को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया।

अभियान अभी भी जारी

चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट पर बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया और घुसपैठियों को चुनौती दी। लेकिन घुसपैठियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें दो आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षाकर्मी इलाके की तलाशी ले रहे हैं और अभियान अभी भी जारी है।

14 अक्टूबर को भी मार गिराए थे दो आतंकी

कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारतीय सेना द्वारा इससे पहले 14 अक्टूबर को घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने पर दो आतंकवादी मारे गए थे। उस समय अधिकारियों ने कहा था कि सेना के सतर्क जवानों ने एलओसी पर संदिग्ध हलचल देखी थी।

जम्मू-कश्मीर में है 740 किमी लंबी नियंत्रण रेखा

जम्मू-कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 240 किलोमीटर लंबी है। नियंत्रण रेखा घाटी में बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में है।

