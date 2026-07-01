J&K Cloud Burst: जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल, फ्लैश फ्लड और भारी मलबे से जनजीवन प्रभावित

J&K Cloud Burst, (आज समाज), जम्मू: दक्षिण-पश्चिम मानूसन के उत्तर भारत में जल्द दस्तक देने की रिपोर्टों के बीच जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बादल फट गया है। बुधवार सुबह जिले के कलालगीसर क्षेत्र में यह घटना 2 बार हुई और इसके कारण बाढ़ आ गई। भारी मलबा पहाड़ी से बहकर सड़क पर आ गया, जिसके कारण रास्ते ब्लॉक होने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया।
स्थिति पर नजर बनाए हुए है प्रशासन
स्थानीय प्रशासन लगातार हो रही वर्षा के बीच स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों के अनुसार बादल फटने के बाद इलाके में सड़कों पर मलबा आने से यातायात की आवाजाही बाधित हो गई है और संबंधित विभाग सड़को को बहाल करने में जुटा है। प्रभावित क्षेत्रों का आकलन भी शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। साथ ही मौसम के सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है।
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