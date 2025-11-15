Blast In Srinagar Police Station, (आज समाज), श्रीनगर: देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद से इस तरह की वारदातों में इजाफा होने लगा है। शुकवार लगभग आधी रात के आसपास जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर स्थित नौगाम पुलिस थाने में जोरदार धमाका हुआ है और इसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 लोग घायल हैं। इससे पहले मृतक संख्या 6 बताई गई थी।

घायलों में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल

सूत्रों के अनुसार घायलों में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। ब्लास्ट के कारण भीषण आग लगने से मौके पर मौजूद करीब एक दर्जन वाहन जल गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि 7 किलोमीटर दूर राजबाग, सनतनगर, पंथा चौक ऐरिया, पुराना सचिवालय और छानपोरा तक इसकी आवाज सुनाई दी।

थाने में लिए जा रहे थे भारी विस्फोटकों के सैंपल

सूत्रों के अनुसार थाने में जब ब्लास्ट हुआ, उस समय हाल ही में बरामद किए गए भारी विस्फोटकों के सैंपल लिए जा रहे थे। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन आशंका यही है कि विस्फोटकों के नमूने लिए जा रहे थे। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण विस्फोट से कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल (white collar terrorist module) का भंडाफोड़ कर डॉ. मुजम्मिल गनई के एक ठिकानों से 2,900 किलो विस्फोटके सामग्री व अन्य घातक हथियार बरामद किए थे।

जैश से जुड़ा है सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल

सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल अंसार गजवत-उल-हिंद और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा संगठन है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में 19 अक्टूबर को दर्ज किए गए मामले में इस संगठन का पर्दाफाश हुआ था। थाने की जांच में ही दो ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में 2,900 किलो विस्फोटक सामग्री व अन्य भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था।

मॉड्यूल के अब तक 9 संदिग्ध गिरफ्तार

धमाके के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। देर रात को घटनास्थल की तरफ आने-जाने वाले सब रास्ते बंद कर दिए गए थे। सूत्रों के अनुसार सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल (white collar terrorist module) के डॉ. मुजम्मिल गनई (Dr. Muzammil Ganai) सहित अब तक 9 संदिग्धों गिरफ्तार हो चुके हैं। धमाके में घायल 10 लोग उजाला सिग्नस अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। अन्य लोग सेना के 92 बेस अस्पताल व श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में भर्ती हैं।

ये भी पढ़ें : Jammu-Kashmir Breaking: पुलवामा में दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर उमर नबी का घर उड़ाया