J&K Agniveer News: जम्मू-कश्मीर के खौर सेक्टर में लापता अग्निवीर मृत मिला

By
Vir Singh
-
0
77
J&K Agniveer News
J&K Agniveer News: जम्मू-कश्मीर के खौर सेक्टर में लापता अग्निवीर मृत मिला

Agniveer Found Dead In J&K, Khour Sector, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू के खौर सेक्टर (Khour sector) में लापता अग्निवीर का शव बरामद किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया मणिपुर निवासी अग्निवीर जिम्मी नग्मिनियम मेट शुक्रवार देर शाम अचानक लापता हो गए थे। वह 5 असम रेजिमेंट में हमीरपुर सिधेर (Hamirpur Sidher) इलाके में पाकिस्तान सीमा पर एक अग्रिम चौकी पर तैनात थे।

यह भी पढ़ें : JK Terrorism: सुरक्षा एजेंसियां ने की गांदरबल हमले के सरगना की पहचान

आईबी पर अग्रिम चौकी से 100 मीटर दूर शव बरामद 

अधिकारियों ने बताया कि अग्निवीर के लापता होने की सूचना के बाद बीते कल शाम को तलाश अभियान शुरू किया गया। इस बीच एक खोज और बचाव दल ने शाम करीब साढ़े पांच बजे अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर अग्रिम चौकी से लगभग 100 मीटर दूर उनका शव बरामद किया।

यह भी पढ़ें : J&K Encounter: अखनूर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, जेसीओ शहीद

जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने खौर पुलिस को सूचित किया और एसएचओ इंस्पेक्टर नीरज चौधरी के नेतृत्व में एक टीम जांच शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। सैन्य सूत्रों ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, पार्थिव शरीर को पिछले कल शाम को अखनूर के सैन्य अस्पताल 170 में लाया गया। इसके बाद आज अखनूर सेक्टर स्थित सेना मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

25 जुलाई को एक अग्निवीर की मौत हुई 

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पिछले महीने 25 जुलाई को एक अग्निवीर की मौत हो गई। अग्निवीर कृष्णा घाटी सेक्टर में नियमित गश्त पर था और इस दौरान एक बारूदी सुरंग फट गई, जिसमें दो अन्य सैनिक भी घायल हो गए। बता दें कि कृष्णा घाटी सेक्टर पुंछ जिले में है, खोरा सेक्टर में नहीं। हालाँकि दोनों ही जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में हैं।

यह भी पढ़ें : J&K Encounter: कुलगाम के अखल में तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी, 3 आतंकी ढेर