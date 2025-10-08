Jiya Shankar Bold Photos: जिया शंकर ने समंदर किनारे दिखाया बोल्ड अवतार, फैंस के कमेंट्स ने मचाई हलचल

Jiya Shankar Bold Photos: टीवी अभिनेत्री और बिग बॉस ओटीटी 2 फेम जिया शंकर ने एक बार फिर अपने प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सोशल मीडिया पर अपनी सक्रिय उपस्थिति के लिए जानी जाने वाली जिया अक्सर अपने जीवन की झलकियाँ और ग्लैमरस फोटोशूट साझा करती हैं, जिससे उनके प्रशंसक जुड़े रहते हैं और उनका मनोरंजन होता है।

समुद्र किनारे जिया शंकर का बोल्ड लुक

अपनी नवीनतम पोस्ट में, जिया शंकर को समुद्र के किनारे आराम करते हुए, बिकिनी में अपने कर्व्स दिखाते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरों में उनके आत्मविश्वास से भरे और बोल्ड पोज़ हैं, जो उनकी छुट्टियों के माहौल को दर्शाते हैं। प्रशंसक उनके ग्लैमरस बीच लुक की सराहना कर रहे हैं, जो उनके आकर्षण और स्टाइल को उजागर करता है। जिया ने समुद्र तट पर कुछ क्वालिटी टाइम बिताते हुए अपने कर्व्ड फिगर को फ्लॉन्ट करना सुनिश्चित किया। उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उन्हें हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं।

प्रशंसकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ

कई प्रशंसकों ने उनकी तारीफ़ों की बौछार की, तो कुछ ने उनसे अपेक्षाकृत साधारण कपड़े पहनने का अनुरोध किया। टिप्पणियाँ इस प्रकार थीं: “आप सामान्य कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं।” “मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी इतना खूबसूरती से पहन सकता है।” साथ ही, कई प्रशंसक उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए: “काश मैं अंबानी होता, तो मैं आपके लिए पूरा बॉलीवुड खरीद लेता।” “कोई इतना हॉट और इतना क्यूट दोनों कैसे हो सकता है?”

जिया शंकर का निजी जीवन

अपने निजी जीवन के बारे में बात करते हुए, जिया ने पहले कहा था कि वह अविवाहित रहना चाहती हैं और अपनी माँ के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हैं, उन्होंने आज़ादी और परिवार के साथ नज़दीकी की इच्छा व्यक्त की थी।

करियर की मुख्य बातें

जिया शंकर कई टीवी धारावाहिकों और संगीत वीडियो में दिखाई दी हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया, जहाँ उनके व्यक्तित्व और स्क्रीन पर मौजूदगी ने उन्हें प्रशंसकों का पसंदीदा बना दिया।