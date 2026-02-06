Jiya Shankar and Elvish Yadav Engagement Rumors: क्या सच में सगाई कर ली जिया शंकर और एल्विश यादव ने? तस्वीरों ने बढ़ाया सस्पेंस

Jiya Shankar and Elvish Yadav Engagement Rumors: इंटरनेट पर जिया शंकर और एल्विश यादव की सगाई की अफवाहें फैल रही हैं। दोनों के अंगूठी वाली तस्वीरें शेयर करने के बाद फैंस अपने-अपने अंदाज़े लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई हैं। लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है, या लोग उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर ज़्यादा ही सोच रहे हैं? आइए देखते हैं कि असल में क्या हुआ।

अफवाहें कैसे शुरू हुईं?

एल्विश यादव ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की, जिसमें एक आदमी एक औरत का हाथ पकड़े हुए है। औरत ने अंगूठी पहनी हुई है। स्टोरी का कैप्शन था, “प्यार को दूसरा मौका दिया और अपना प्यार मिल गया।” इसके तुरंत बाद, जिया शंकर ने भी वही स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर रीशेयर की, जिससे अटकलें और बढ़ गईं।

जैसे ही यह तस्वीर फैलने लगी, फैंस सोचने लगे कि क्या दोनों ने चुपके से सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, कई लोग दोनों को बधाई दे रहे थे और कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन मांग रहे थे।

क्या यह सच में सगाई है?

अब तक, न तो एल्विश यादव और न ही जिया शंकर ने सगाई के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। अंगूठी वाली तस्वीर और इमोशनल कैप्शन ने ज़रूर लोगों को चौंका दिया है, लेकिन दोनों में से किसी की तरफ से कोई साफ बयान न होने के कारण, अफवाहें अभी भी कन्फर्म नहीं हैं।

उनकी पॉपुलैरिटी और ज़बरदस्त ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को देखते हुए, यह हैरानी की बात नहीं होगी अगर फैंस चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा जल्दी जोड़ रहे हैं। जब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता, तब तक यह कहना सही होगा कि ये अभी सिर्फ़ अटकलें हैं।

फिर भी, इस पोस्ट ने निश्चित रूप से सभी को बात करने पर मजबूर कर दिया है – और अब सभी की नज़रें एल्विश और जिया पर हैं कि वे इस बारे में कुछ साफ करें।