JioSaavn Pro: 9 रुपये में अनलिमिटेड म्यूजिक! Jio ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

JioSaavn Pro, (आज समाज), नई दिल्ली: Jio ने एक बेहद ही शानदार डील की घोषणा की है जिससे आप JioSaavn Pro का आनंद बेहद कम कीमत पर ले सकते हैं। आमतौर पर ₹99 प्रति माह (या ऑटो-पे के साथ ₹89) की कीमत वाला यह प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ़ ₹9 में उपलब्ध है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पाने के लिए आपको Jio सब्सक्राइबर होने की भी ज़रूरत नहीं है।

JioSaavn Pro ₹9 प्रति माह

म्यूजिक और पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग की दिग्गज कंपनी ने मंगलवार को खुलासा किया कि उसका प्रमुख JioSaavn Pro मासिक प्लान सीमित समय के लिए इस भारी छूट वाली कीमत पर उपलब्ध होगा। इस ऑफर को चुनने वाले यूज़र्स को पहले दो महीनों के लिए सभी प्रो बेनिफिट्स मिलेंगे, जिनमें शामिल हैं:

विज्ञापन-मुक्त संगीत

असीमित डाउनलोड

उच्च-गुणवत्ता वाली ऑडियो स्ट्रीमिंग

Jio यूज़र्स के लिए अतिरिक्त लाभ

Jio सब्सक्राइबर्स को और भी कई फायदे मिलेंगे। ₹349 वाले प्रीपेड प्लान के साथ, उन्हें एक महीने का मुफ़्त JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। फ़िलहाल, JioSaavn तीन मुख्य सब्सक्रिप्शन टियर प्रदान करता है:

JioSaavn Pro Lite: विज्ञापन-मुक्त संगीत और असीमित डाउनलोड के लिए ₹5/दिन या ₹19/सप्ताह। JioSaavn Pro स्टूडेंट प्लान: ₹49/माह, जिसमें सभी लाइट लाभ, बेहतर ऑडियो क्वालिटी और असीमित JioTunes शामिल हैं। JioSaavn Pro इंडिविजुअल: ₹99/माह (ऑटो-पे के साथ ₹89), जो अब सीमित अवधि के लिए घटाकर केवल ₹9 कर दिया गया है। इसके अलावा, असीमित JioTunes के लिए ₹49/माह की कीमत वाला एक JioTunes+ प्लान भी है।

यह पहला मुफ़्त ऑफर नहीं है

यह ऑफर जियो द्वारा अपने प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों को 3 महीने के लिए मुफ़्त JioSaavn Pro देने के कुछ ही समय बाद आया है—यह एक ऐसा प्रोमो था जो MyJio ऐप के ज़रिए 31 अगस्त तक चलता था। इस ऑफर में प्रो के सभी फ़ायदे शामिल थे, जिससे यह यूज़र्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इस नए ₹9 वाले प्रो ऑफर के साथ, जियो एक बार फिर प्रीमियम म्यूज़िक स्ट्रीमिंग को सभी के लिए सुलभ बना रहा है।