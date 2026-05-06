Jio New ₹200 Plan: Jio ने उड़ाए Airtel-Vi के होश! ₹200 वाले प्लान में मिल रहे प्रीमियम OTT बेनिफिट्स

Jio New ₹200 Plan: सिर्फ़ ₹200 की कीमत पर, Jio का नया रिचार्ज सीधे ऑनलाइन वीडियो और शो के फ़ैन्स से बात करता है। किफ़ायती होने के साथ, यह कम कीमत में क्वालिटी व्यूइंग के दरवाज़े खोलता है। बजट बढ़ाने के बजाय, लोग अब एक कॉम्पैक्ट पैक के ज़रिए रिच डिजिटल एक्सपीरियंस पाते हैं। हर बड़ी डील के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, यह बात साबित करता है।

प्लान ब्रेकडाउन: स्पेक्स और वैलिडिटी

कीमत: ठीक ₹200 (GST मिलाकर)।

वैलिडिटी: 28 दिन।

डेटा बेनिफिट: 5GB हाई-स्पीड डेटा।

मुख्य बेनिफिट: 10+ प्रीमियम OTT प्लेटफ़ॉर्म का एक्सेस।

प्लान ब्रेकडाउन: स्पेक्स और वैलिडिटी

यह प्लान खास तौर पर “बिंज-वॉचर” के लिए बनाया गया है। नीचे डिटेल में बताया गया है कि आपको अपने पैसे के बदले क्या मिलता है:

फीचर की जानकारी

कीमत ₹200 (GST मिलाकर)

वैलिडिटी 28 दिन

डेटा बेनिफिट 5GB हाई-स्पीड डेटा

कॉलिंग/SMS शामिल नहीं (बेस प्लान ज़रूरी है)

OTT एक्सेस 12+ प्रीमियम प्लेटफॉर्म

मूवीज़, लाइव क्रिकेट और ऐड-फ्री YouTube के लिए सबसे अच्छा

कैसे एक्टिवेट करें

मेगा कंटेंट ऐड-ऑन को एक्टिवेट करने के लिए, ये स्टेप्स फॉलो करें:

MyJio ऐप खोलें।

‘रिचार्ज’ सेक्शन पर जाएं।

टॉप मेनू से ‘एंटरटेनमेंट’ टैब चुनें।

₹200 का मेगा कंटेंट ऐड-ऑन देखें।

पेमेंट के बाद, स्ट्रीमिंग शुरू करने के लिए ‘माई वाउचर्स’ सेक्शन या अलग-अलग OTT ऐप्स देखें।

आपको असल में क्या मिलता है?

इस प्लान की असली कीमत इसके कंबाइंड सब्सक्रिप्शन पैकेज में है। इन चीज़ों को अलग-अलग खरीदने पर आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ₹200 के पैक में ये शामिल हैं:

JioHotstar: हाल ही में हुए मर्जर और प्राइस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद, JioHotstar लाइव क्रिकेट और इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर्स का घर बना हुआ है। यह प्लान मोबाइल टियर एक्सेस देता है।

Amazon Prime Video (मोबाइल एडिशन): यूज़र्स अपने मोबाइल डिवाइस पर लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्में और इंटरनेशनल Amazon Originals देख सकते हैं।

YouTube Premium: Jio ने इस “एंटरटेनमेंट” कैटेगरी के तहत यूज़र्स के लिए अक्सर ऐड-फ्री YouTube और बैकग्राउंड प्ले बंडल किया है।

बड़े इंडियन स्ट्रीमर्स: इस पैक में Sony LIV और ZEE5 का एक्सेस शामिल है जिससे आप सभी पॉपुलर टीवी सोप और एक्शन से भरपूर इंडियन ओरिजिनल कंटेंट देख सकते हैं।

रीजनल कंटेंट: Jio भारत की अलग-अलग भाषाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए Lionsgate Play Discovery+ Sun NXT Hoichoi Planet मराठी और चौपाल का एक्सेस देता है।