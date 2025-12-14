Jio Recharge Plan: Jio का सस्ता सालाना प्लान! रोज़ 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और ढेरों फायदे

Jio Recharge Plan: अगर आप Jio SIM यूज़र हैं, तो इस टेलीकॉम कंपनी के पास एक दमदार सालाना रिचार्ज प्लान है जो पैसे की पूरी वैल्यू देता है। हालांकि यह प्लान कुछ समय से अवेलेबल है, लेकिन Jio ने हाल ही में इसके फायदों को अपडेट किया है, जिससे यह प्रीमियम यूज़र्स के लिए और भी अट्रैक्टिव हो गया है। कंपनी अभी ₹3,599 का सालाना रिचार्ज प्लान दे रही है जिसमें डेटा, OTT एक्सेस और AI-बेस्ड प्रीमियम सर्विस शामिल हैं।

प्रीमियम एक्सेस के साथ 365 दिनों की वैलिडिटी

यह Jio सालाना प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, जिससे पूरे साल बिना किसी रुकावट के सर्विस मिलती रहती है। हाई-स्पीड इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ, यूज़र्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के OTT प्लेटफॉर्म और AI टूल्स का प्रीमियम एक्सेस भी मिलता है।

इस प्लान की एक खास बात 18 महीनों के लिए Google Gemini Pro का फ्री एक्सेस है, जो यूज़र्स को प्रोडक्टिविटी और रिसर्च के लिए बेहतर AI एक्सपीरियंस देता है।

डेटा, कॉलिंग और SMS के फ़ायदे

इस प्लान में, Jio कुल 912.5GB डेटा देता है, जिसका मतलब है हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा। इसके अलावा, यूज़र्स को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलते हैं, जिससे यह एक पूरा ऑल-इन-वन बंडल बन जाता है।

एलिजिबल यूज़र्स के लिए, इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है, बशर्ते यूज़र के पास कम्पैटिबल डिवाइस हो और वह ऐसी जगह पर हो जहाँ Jio का 5G नेटवर्क अवेलेबल हो।

फ़्री JioHotstar और दूसरे एक्सक्लूसिव फ़ायदे

इस प्लान को और भी आकर्षक बनाने वाली बात इसकी प्रीमियम सर्विसेज़ का बंडल है। यूज़र्स को 18 महीने का Google Gemini Pro मिलता है, जिसकी अकेले कीमत लगभग ₹35,100 है।

इसके साथ ही, Jio ये दे रहा है:

3 महीने का JioHotstar मोबाइल/TV सब्सक्रिप्शन

JioAICloud पर 50GB फ़्री स्टोरेज

नए JioHome कनेक्शन पर 2 महीने का फ़्री ट्रायल

क्या यह कीमत वसूल है?

लंबे समय की वैलिडिटी, भरपूर डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 5G बेनिफिट्स, OTT एक्सेस और हाई-वैल्यू AI सब्सक्रिप्शन के कॉम्बिनेशन के साथ, Jio का ₹3,599 का सालाना प्लान मार्केट में अभी मौजूद सबसे ज़्यादा फीचर वाले सालाना रिचार्ज ऑप्शन में से एक है।