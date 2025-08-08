JioHotstar Subscription,(आज समाज), नई दिल्ली: जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही Reliance Jio ने Hotstar के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के बाद पुराना Disney+ Hotstar अब JioHotsar बन गया है। कई Jio रिचार्ज प्लान पूरी तरह से मुफ्त JioHotsar सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं और कंपनी ने अपने यूजर्स को 90 दिनों का मुफ्त सब्सक्रिप्शन ऑफर भी दिया है।

90 दिनों के लिए Jio Hotstar सब्सक्रिप्शन मुफ्त

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास 5G फोन है और आप कम से कम 2GB/दिन डेटा प्लान का रिचार्ज करते हैं, तो आप 90 दिनों तक के लिए मुफ्त JioHotsar सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने पहले कभी इस ऑफर का लाभ उठाया है, तो आपको दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा।

आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर JioHotsar ऐप डाउनलोड करें और फिर उसी जियो नंबर से लॉग इन करें। वाह! आपको 90 दिनों का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और सोचिए… आप इस सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल मोबाइल के साथ-साथ टीवी पर भी आसानी से कर सकते हैं।