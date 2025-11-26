Jio vs Airtel: 30 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान, 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

Jio vs Airtel: अगर आप Jio या Airtel यूज़र हैं और एक सस्ता एक महीने का प्रीपेड प्लान ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दोनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियाँ अभी आकर्षक प्रीपेड प्लान दे रही हैं जो पूरे 30-दिन की वैलिडिटी (आम 28 दिन नहीं) के साथ आते हैं। इन प्लान में हर दिन 1.5GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और दूसरे काम के फायदे शामिल हैं। आइए देखते हैं कि हर ऑपरेटर क्या दे रहा है।

Jio ₹319 प्रीपेड प्लान

Jio का ₹319 प्लान पैसे वसूल है। इस प्लान के साथ यूज़र्स को मिलता है:

हर दिन 1.5GB हाई-स्पीड डेटा

सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

हर दिन 100 SMS

30 दिनों की वैलिडिटी

इन फ़ायदों के अलावा, Jio यूज़र्स को JioTV, JioCinema और JioCloud जैसे Jio ऐप्स का फ़्री एक्सेस भी मिलता है, जिससे यह प्लान एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों के लिए और भी अच्छा हो जाता है।

एयरटेल ₹319 प्रीपेड प्लान

एयरटेल का ₹319 प्रीपेड प्लान भी ऐसे ही फ़ायदे देता है, हालांकि हाल ही में इसमें बदलाव हुआ है। पहले, इस प्लान में हर दिन 2GB डेटा मिलता था, लेकिन अगस्त 2025 के बाद, एयरटेल ने डेटा लिमिट घटाकर 1.5GB हर दिन कर दी।

अभी, इस प्लान में शामिल हैं:

हर दिन 1.5GB हाई-स्पीड डेटा

अनलिमिटेड वॉयस कॉल

हर दिन 100 SMS

30 दिनों की वैलिडिटी

डेटा में कमी के बावजूद, यह प्लान अभी भी भरोसेमंद कनेक्टिविटी और कॉलिंग फ़ायदे चाहने वाले यूज़र्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है।

ये प्लान किसे चुनने चाहिए?

ये प्लान उन यूज़र्स के लिए अच्छे हैं जो इंटरनेट का कम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्राउज़िंग, सोशल मीडिया, WhatsApp, और हल्की-फुल्की ऑनलाइन एक्टिविटीज़। ये उन कस्टमर्स के लिए भी परफेक्ट हैं जो अनलिमिटेड कॉल्स और डेली SMS बेनिफिट्स की वजह से कॉलिंग और SMS पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं।

हालांकि, अगर आप रेगुलर वीडियो स्ट्रीम करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, या बड़ी फ़ाइलें डाउनलोड करते हैं, तो हर दिन 1.5GB काफी नहीं लग सकता है, और आप ज़्यादा डेटा वाले प्लान्स के बारे में सोच सकते हैं।