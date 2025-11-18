Jio Unlimited Calling Plan: Jio का 84 दिन वाला सीक्रेट प्लान 448 में, क्या आप जानते हैं?

Jio Unlimited Calling Plan: क्या आप एक ऐसे जियो यूज़र हैं जो बिना किसी डेली लिमिट की चिंता के बिना बिना किसी रुकावट के कॉलिंग की सुविधा देने वाले बजट प्लान की तलाश में हैं? तो Jio का ₹448 वाला वॉइस-ओनली प्लान आपके लिए एकदम सही विकल्प हो सकता है। खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो डेटा के बजाय कॉलिंग पसंद करते हैं, यह प्लान कम कीमत में लंबी अवधि का अच्छा लाभ देता है।

यह लंबी वैधता वाला रिचार्ज उन यूज़र्स के लिए आदर्श है जो अनलिमिटेड कॉलिंग वाला किफ़ायती प्लान चाहते हैं और बार-बार रिचार्ज कराने के झंझट से बचना चाहते हैं। आप इस प्लान को Jio की आधिकारिक वेबसाइट और MyJio ऐप पर इसके फायदों की पूरी जानकारी के साथ पा सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि इस प्लान में क्या-क्या मिलता है…

Jio ₹448 प्लान की जानकारी

जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक वॉइस-ओनली प्लान है, यानी आपको कोई डेटा बेनिफिट नहीं मिलता। हालाँकि, इसकी खासियत इसकी लंबी वैधता है। Jio पूरे 84 दिनों की सेवा दे रहा है, जो इसे इस मूल्य सीमा में सबसे अच्छे विकल्पों में से एक बनाता है।

लगभग तीन महीने की अवधि वाला यह प्लान उन उपयोगकर्ताओं के लिए एकदम सही है जो बार-बार रिचार्ज से बचना चाहते हैं। आपको पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग मिलती है। इसके साथ ही, इस पैक में पूरी वैधता अवधि के लिए 1,000 SMS भी शामिल हैं।

मुफ़्त Jio TV और Jio Cloud सब्सक्रिप्शन

इस प्लान में दैनिक SMS सीमा शामिल नहीं है – इसके बजाय, आपको कुल 1,000 SMS मिलते हैं, जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श है जो कभी-कभार मैसेज भेजते हैं। इसके अलावा, Jio Jio TV और Jio Cloud का मुफ़्त एक्सेस दे रहा है, जो इस किफ़ायती दीर्घकालिक प्लान की कीमत को और भी बढ़ा देता है।

