Jio Recharge Plan: जियो का धांसू धमाका! 90 दिन की वैलिडिटी, डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और ढेरों फ्री सब्सक्रिप्शन

Jio Recharge Plan: रिलायंस जियो ने हाल ही में 5 सितंबर, 2025 को अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाई और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए रोमांचक ऑफ़र पेश किए। इनमें से, ₹899 वाला प्रीपेड प्लान सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्लान बन गया है, जो न केवल किफ़ायती दाम पर भरपूर डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग प्रदान करता है, बल्कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और टॉप ब्रांड्स पर छूट का एक बंडल भी प्रदान करता है। आइए इस प्लान में मिलने वाली सभी सुविधाओं पर एक नज़र डालते हैं।

जियो का ₹899 वाला प्रीपेड प्लान

सिर्फ़ ₹899 की कीमत वाला यह प्लान 90 दिनों की वैधता के साथ आता है। उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन 2GB हाई-स्पीड डेटा के साथ-साथ अतिरिक्त 20GB बोनस डेटा मिलता है, जिससे पूरे पैक में कुल 200GB डेटा मिलता है। इसके अलावा, इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS भी शामिल हैं।

अगर आप Jio True 5G कवरेज क्षेत्र में हैं, तो यह प्लान पूरी तरह से अनलिमिटेड 5G डेटा प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी वैधता अवधि के दौरान आपका इंटरनेट कभी खत्म न हो।

यह प्लान डेटा और कॉलिंग से कहीं आगे जाता है। आपको और क्या मिलता है:

3 महीने का Jio Hotstar (मोबाइल + टीवी) सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ़्त

JioTV और JioAICloud का मुफ़्त एक्सेस

1 महीने का JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन

3 महीने की Zomato GOLD मेंबरशिप

6 महीने की NetMeds First मेंबरशिप

और इतना ही नहीं—उपयोगकर्ताओं को बड़े ब्रांड डिस्काउंट का भी लाभ मिलता है, जिनमें शामिल हैं:

EasyMyTrip बुकिंग पर ₹2,220 तक की छूट

होटल बुकिंग पर 15% की छूट

Ajio शॉपिंग पर ₹200 की छूट

Reliance Digital खरीदारी पर ₹399 तक की छूट

इसका मतलब है कि Jio का ₹899 वाला प्लान सिर्फ़ एक रिचार्ज नहीं है—यह मनोरंजन और लाइफस्टाइल का पूरा पैकेज है।यदि आप 90 दिनों के नॉन-स्टॉप डेटा, कॉल, मनोरंजन और विशेष ब्रांड भत्ते की तलाश में हैं, तो जियो की 899 रुपये की योजना एक आसान सौदा है।