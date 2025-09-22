Jio Recharge Pack: अब डेटा खत्म होने की टेंशन खत्म, Jio दे रहा है 11 रुपये में 10GB हाई-स्पीड इंटरनेट

Jio Recharge Pack: दिन के बीच में डेटा खत्म हो जाना निराशाजनक हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए, टेलीकॉम कंपनियाँ किफ़ायती डेटा ऐड-ऑन पैक पेश करती हैं, जिनकी मदद से आप अपनी दैनिक सीमा समाप्त होने के बाद भी ब्राउज़िंग जारी रख सकते हैं। Jio ने भी कई किफ़ायती डेटा पैक पेश किए हैं जो ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिल्कुल सही हैं। सबसे अच्छी बात? इन प्लान की कीमत ₹70 से कम है। आइए पूरी सूची पर एक नज़र डालते हैं।

₹11 डेटा पैक

यह Jio का सबसे आकर्षक डेटा पैक है। सिर्फ़ ₹11 में, यूज़र्स को 10GB हाई-स्पीड इंटरनेट मिलता है। हालाँकि, इसकी वैधता केवल 1 दिन की है।

₹19 डेटा पैक

₹19 की कीमत वाला यह पैक भी 1 दिन की वैधता के साथ आता है और 1GB डेटा प्रदान करता है।

₹29 डेटा पैक

₹29 में, Jio उपयोगकर्ताओं को 2 दिनों की वैधता के साथ 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है।

₹39 डेटा पैक

इस पैक की कीमत ₹39 है और यह 3 दिनों के लिए प्रतिदिन 3GB डेटा प्रदान करता है।

₹49 डेटा पैक

₹49 वाला पैक सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। यह 1 दिन के लिए 25GB हाई-स्पीड डेटा प्रदान करता है। डेटा सीमा समाप्त होने के बाद भी, ब्राउज़िंग बंद नहीं होगी—हालाँकि स्पीड घटकर 64Kbps हो जाएगी।

₹69 डेटा पैक

₹69 में, Jio 7 दिनों की वैधता के साथ 6GB डेटा देता है।

