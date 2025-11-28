Jio Prepaid Plans: Jio का छुपा हुआ प्लान! रोज 1GB डेटा और 100 SMS, कीमत बजट में

Jio Prepaid Plans: Reliance Jio समय-समय पर अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो को अपडेट करता रहता है। अभी, ₹209 का प्रीपेड प्लान इकलौता Jio प्लान है जो बजट कीमत पर रोज़ 1GB डेटा देता है। हालांकि, यह प्लान Jio.com पर लिस्टेड नहीं है और सिर्फ़ MyJio ऐप पर उपलब्ध है। यूज़र्स इसे वैल्यू प्लान्स → अफ़ोर्डेबल पैक्स सेक्शन में देख सकते हैं।

Jio ₹209 प्रीपेड प्लान डिटेल्स

₹209 Jio प्लान में रोज़ 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिससे कुल 22GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 22 दिन है। डेटा बेनिफिट्स के साथ, इस प्लान में ये भी मिलता है:

अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

हर दिन 100 SMS

JioTV का फ्री एक्सेस

JioAICloud स्टोरेज बेनिफिट्स

एक बार डेली हाई-स्पीड डेटा लिमिट खत्म हो जाने पर, बाकी दिन के लिए इंटरनेट स्पीड घटकर 64 Kbps हो जाती है।

₹249 प्लान का क्या हुआ?

यह अपडेट उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि Jio ने चुपचाप MyJio और Jio.com दोनों से अपना ₹249 एंट्री-लेवल प्लान हटा दिया है। ₹249 प्लान में पहले 28 दिनों के लिए रोज़ 1GB डेटा मिलता था।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बावजूद, रिपोर्ट्स का दावा है कि ₹249 पैक अभी भी कुछ चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर मिल सकता है।

दूसरे सस्ते Jio प्रीपेड प्लान

Jio कुछ और बजट-फ्रेंडली प्रीपेड ऑप्शन भी देता है:

₹799 प्लान

अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

100 SMS/दिन

हर दिन 1.5GB डेटा (कुल 126GB)

84-दिन की वैलिडिटी

JioTV और JioAICloud एक्सेस

₹189 प्लान

अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

कुल 300 SMS

कुल 2GB डेटा

28-दिन की वैलिडिटी

JioTV और JioAICloud के फायदे

हाई-स्पीड डेटा खत्म होने के बाद, दोनों प्लान 64 Kbps स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा देते रहते हैं।