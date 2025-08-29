Jio Free Cloud Storage: अब स्टोरेज फुल अलर्ट नहीं! Jio यूजर्स को दे रहा है 50GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज

Jio Free Cloud Storage, आज समाज, नई दिल्ली: अगर आपके स्मार्टफोन पर बार-बार “स्टोरेज फुल” का डरावने मैसेज आ रहा है, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, Reliance Jio, अपने यूजर्स को एक खास तोहफा दे रही है। 50GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज। कुछ चुनिंदा यूजर्स तो बिना किसी अतिरिक्त कीमत के 100GB तक स्टोरेज भी पा रहे हैं।

JioAICloud क्या है?

Jio की सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला में, JioAICloud सबसे उपयोगी सेवाओं में से एक है। यह आपको अपनी फ़ाइलों, फ़ोटो और वीडियो को क्लाउड में सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने और उन्हें दूसरों के साथ आसानी से साझा करने की सुविधा देता है। सबसे बड़ा फायदा?

आपको जगह खाली करने के लिए अपने फोन से कुछ भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है—क्योंकि आपका 50GB क्लाउड स्टोरेज हमेशा उपलब्ध रहता है।

मुफ्त स्टोरेज कैसे प्राप्त करें

अपने स्मार्टफोन पर JioAICloud ऐप डाउनलोड करें, या इसकी वेबसाइट के माध्यम से लॉग इन करें।

अपना Jio मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरीफाई करें।

बस, आपका मुफ़्त क्लाउड स्टोरेज तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।

फ़ोन स्टोरेज तुरंत खाली करें

लॉग इन करने के बाद, आप अपनी फ़ाइलें, फ़ोटो या वीडियो सीधे क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं। आप ऑटोमैटिक बैकअप भी चालू कर सकते हैं,

जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर नई फ़ोटो या वीडियो अपने आप सेव हो जाए। अपलोड करने के बाद, ऐप आपको अपने फ़ोन की मेमोरी खाली करने का विकल्प भी देता है, जबकि आपका सारा डेटा क्लाउड पर सुरक्षित रहता है।

बेहतर अनुभव के लिए स्मार्ट फ़ीचर

JioAICloud सिर्फ़ स्टोरेज के बारे में नहीं है। यह कई स्मार्ट फ़ीचर्स से भरपूर है, जिसमें AI-आधारित एडिटिंग टूल भी शामिल हैं जो आपको अपनी तस्वीरों को रचनात्मक रूप से बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

इसमें एक स्मार्ट एल्बम फ़ीचर भी है जो आपकी तस्वीरों को अपने आप कैटेगराइज़ करता है, जिससे आपकी यादों को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है।