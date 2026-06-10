Jio Bonus 4G Data Voucher: Jio यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले, 20GB बोनस डेटा और फ्री OTT का मिलेगा मजा

Jio Bonus 4G Data Voucher: Reliance Jio अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो को लगातार मजबूत कर रहा है, जिसमें ऐसे फीचर-रिच प्लान हैं जो उन यूज़र्स के लिए बनाए गए हैं जो ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं। इसके सबसे आकर्षक ऑफर में ₹749 और ₹899 के प्रीपेड प्लान हैं, दोनों में रोज़ 2GB डेटा, एक्स्ट्रा 20GB बोनस डेटा, अनलिमिटेड 5G एक्सेस और कॉम्प्लिमेंट्री एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं।

ये प्लान खास तौर पर उन कस्टमर्स के लिए अच्छे हैं जो बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए लंबे समय की वैलिडिटी, AI-पावर्ड सर्विस और प्रीमियम स्ट्रीमिंग एक्सेस चाहते हैं।

Jio ₹749 प्रीपेड प्लान: 164GB टोटल डेटा और प्रीमियम बेनिफिट्स

Reliance Jio का ₹749 का प्रीपेड प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी देता है और इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS भी शामिल हैं।

सब्सक्राइबर को रोज़ 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जो वैलिडिटी पीरियड के दौरान 144GB हो जाता है। Jio एक्स्ट्रा 20GB बोनस डेटा भी देता है, जिससे कुल 4G डेटा अलाउंस 164GB हो जाता है।

Jio के 5G कवरेज एरिया में कम्पैटिबल स्मार्टफोन वाले यूज़र्स के लिए, यह प्लान बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अनलिमिटेड 5G डेटा भी अनलॉक करता है।

एक्स्ट्रा फायदे:

JioHotstar Mobile का फ्री एक्सेस

Google AI Pro (Gemini Pro) सब्सक्रिप्शन 18 महीने तक के लिए

एडवांस्ड AI फीचर्स और क्लाउड सर्विसेज़ का एक्सेस

5,000GB क्लाउड स्टोरेज के फायदे

अनलिमिटेड वॉयस कॉल

हर दिन 100 SMS

एक बार डेली डेटा लिमिट खत्म हो जाने पर, Jio की फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) के अनुसार इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है।

Jio ₹899 प्रीपेड प्लान: 200GB टोटल डेटा के साथ ज़्यादा वैलिडिटी

जो यूज़र्स ज़्यादा वैलिडिटी चाहते हैं, उनके लिए Jio का ₹899 प्रीपेड प्लान 90 दिनों की सर्विस के साथ रोज़ाना मिलने वाले वही फ़ायदे देता है।

इस प्लान में शामिल हैं:

हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा

अनलिमिटेड वॉयस कॉल

हर दिन 100 SMS

20GB बोनस डेटा

180GB रेगुलर डेटा और एक्स्ट्रा 20GB बोनस अलाउंस के साथ, यूज़र्स को पूरी वैलिडिटी के दौरान कुल 200GB डेटा मिलता है।

₹749 प्लान की तरह, इस रिचार्ज में भी एलिजिबल यूज़र्स के लिए अनलिमिटेड 5G एक्सेस शामिल है।

प्रीमियम ऐड-ऑन:

सप्लीमेंट्री JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन

Google AI Pro (Gemini Pro) मेंबरशिप

50GB फ़्री JioAICloud स्टोरेज

अनलिमिटेड 5G कनेक्टिविटी

90 दिनों की लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी

सब्सक्राइबर के लिए ज़रूरी नोट

Jio ने साफ़ किया है कि जो कस्टमर Google AI Pro सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे लेते रहना चाहते हैं, उन्हें ₹349 या उससे ज़्यादा का एक्टिव रिचार्ज रखना होगा। ऐसा न करने पर ऑफ़र के साथ मिलने वाले प्रीमियम AI फ़ीचर्स का एक्सेस प्रभावित हो सकता है।

आपको कौन सा प्लान चुनना चाहिए?

₹749 वाला प्लान उन यूज़र्स के लिए आइडियल है जो अफ़ोर्डेबिलिटी और अच्छे डेटा फ़ायदों के बीच बैलेंस चाहते हैं, जबकि ₹899 वाला प्लान उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है जो लंबी वैलिडिटी और ज़्यादा ओवरऑल डेटा कोटा पसंद करते हैं।

बोनस डेटा, अनलिमिटेड 5G, AI-पावर्ड सर्विस, क्लाउड स्टोरेज और JioHotstar एक्सेस के साथ, दोनों प्लान Jio के अभी उपलब्ध सबसे फ़ायदेमंद प्रीपेड ऑफ़र में से एक हैं।