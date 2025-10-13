Jio and Airtel Recharge Plan : जानें जियो और एयरटेल के बेस्ट प्लान, जो आपको देंगे फायदा

Jio and Airtel Recharge Plan (आज समाज) : पहले, 1.5GB या उससे ज़्यादा डेटा प्रतिदिन वाले सभी रीचार्ज प्लान, Jio और Airtel के मुफ़्त अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए पात्र थे; लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 2GB प्रतिदिन कर दी गई है। इन सभी प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं।

Airtel-Jio अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान: अपने कई रीचार्ज प्लान के साथ, Airtel और Jio अभी भी भारत में अनलिमिटेड 5G डेटा प्रदान करते हैं। पहले, 1.5GB या उससे ज़्यादा डेटा प्रतिदिन वाले सभी रीचार्ज प्लान, Jio और Airtel के मुफ़्त अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए पात्र थे; हालाँकि, अब यह सीमा बढ़ाकर 2GB प्रतिदिन कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप 2GB या उससे ज़्यादा डेटा प्रतिदिन वाले प्लान के लिए साइन अप करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। ये पाँच सबसे किफ़ायती प्लान हैं।

सबसे किफ़ायती प्लान

Jio द्वारा पेश किया जाने वाला सबसे किफ़ायती अनलिमिटेड 5G डेटा पैकेज ₹198 का ​​है। इस प्लान की वैधता अवधि 14 दिन है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा मिलता है। एयरटेल के सबसे किफायती अनलिमिटेड 5G डेटा पैकेज के लिए न्यूनतम ₹398 का ​​रिचार्ज ज़रूरी है। इस प्लान की वैधता अवधि एक महीने की है। साथ ही, यह अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा प्रदान करता है।

एयरटेल के अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान

एयरटेल ₹398, ₹399 और ₹409 में एक महीने के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान पेश करता है। इसके अलावा, ₹598 में दो महीने के पैकेज के साथ अनलिमिटेड 5G कनेक्शन उपलब्ध है। एयरटेल के ₹1029 और ₹1729 में तीन महीने के प्लान भी उपलब्ध हैं। इन सभी प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 एसएमएस भी शामिल हैं।

जियो के अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान

जियो के कई अन्य अनलिमिटेड 5G इंटरनेट प्लान हैं जो ट्रू 5G बेनिफिट्स देते हैं। एक महीने के प्लान ₹349 और ₹445 में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, ₹629 वाले प्लान की वैधता अवधि 56 दिन है, जबकि ₹719 और ₹749 वाले प्लान की वैधता अवधि 70 और 72 दिन है। इन सभी प्लान्स में ट्रू 5G सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 5G फ़ोन और आस-पास 5G नेटवर्क है, तो आप इस डील का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन प्लान्स में अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ-साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा भी शामिल है।

