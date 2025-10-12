Jio Amazing Entertainment Plan: एक साथ चलेंगे 4 SIM, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100GB डेटा और Netflix–Amazon Prime फ्री

Jio Amazing Entertainment Plan: अपने प्रीपेड यूज़र्स की तरह, Jio भी कुछ बेहतरीन पोस्टपेड प्लान पेश करता है जिनमें डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और मुफ़्त OTT सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। इनमें से, Jio का ₹749 वाला एंटरटेनमेंट प्लान एक संपूर्ण पारिवारिक और मनोरंजन पैकेज के रूप में उभर कर आता है – जिसमें भारी मात्रा में डेटा, प्रीमियम स्ट्रीमिंग एक्सेस और मल्टीपल सिम कनेक्टिविटी मिलती है। आइए जानें कि इस प्लान को इतना खास क्या बनाता है।

Jio ₹749 पोस्टपेड फ़ैमिली प्लान विवरण

इस रोमांचक Jio पोस्टपेड प्लान की कीमत सिर्फ़ ₹749 प्रति माह है और इसकी वैधता 1 महीने की है। यूज़र्स को 100GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिसके बाद अतिरिक्त डेटा की कीमत सिर्फ़ ₹10 प्रति GB है। इस प्लान में आप तीन अतिरिक्त सिम कार्ड भी जोड़ सकते हैं, जो इसे परिवारों के लिए एकदम सही बनाता है।

प्रत्येक अतिरिक्त सिम के साथ 5GB अतिरिक्त डेटा मिलता है, और सभी उपयोगकर्ता अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, प्रत्येक अतिरिक्त फ़ैमिली सिम के लिए ₹150/माह का शुल्क है – साझा लाभों को देखते हुए यह अभी भी एक अच्छा सौदा है।

मुफ़्त Netflix और Amazon Prime सब्सक्रिप्शन

मनोरंजन प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन मौका! इस प्लान के साथ, Jio Netflix और Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ़्त दे रहा है। Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन 2 साल की वैधता के साथ आता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के लंबे समय तक मनोरंजन का आनंद मिलता है।

इसके अलावा, इस प्लान में JioTV, JioCinema और 50GB JioCloud स्टोरेज का मुफ़्त एक्सेस शामिल है। साथ ही, आपको Jio Hotstar Mobile TV का 3 महीने का मुफ़्त सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जो इसे एक संपूर्ण ऑल-इन-वन मनोरंजन पैकेज बनाता है।

मुख्य विशेषताएँ एक नज़र में

कीमत: ₹749/माह

डेटा: 100GB (सीमा के बाद ₹10/GB)

कॉलिंग: अनलिमिटेड

SMS: प्रतिदिन 100

सिम: अधिकतम 4 (3 अतिरिक्त फ़ैमिली सिम @ ₹150/माह प्रत्येक)

OTT लाभ: Netflix + Amazon Prime Lite (2 साल) + JioTV + JioCinema + Jio Hotstar (3 महीने मुफ़्त)

JioCloud पर 50GB

संक्षेप में, Jio का ₹749 वाला प्लान एक पावर-पैक मनोरंजन और पारिवारिक बंडल है – जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और हेवी डेटा से लेकर प्रीमियम OTT सब्सक्रिप्शन तक सब कुछ मिलता है। यदि आप एक ऐसी योजना की तलाश में हैं जो आपके परिवार की कनेक्टिविटी और आपकी मनोरंजन आवश्यकताओं दोनों को कवर करती है, तो यह जियो योजना निश्चित रूप से इसके लायक है!