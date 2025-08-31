Jindal Stainless 3000 Vaccancies Recruitment 2025 : जिंदल स्टेनलेस ने अपनी 3000 पदों पर की भर्ती, आज ही करे आवेदन

Jindal Stainless 3000 Vaccancies Recruitment 2025 :अगर आप भी पाना चाहते हो जिंदल स्टेनलेस में नौकरी तो आपको ये खबर ख़ास हो सकती है क्यूंकि जिंदल स्टेनलेस ने विभिन्न पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित समय सीमा से पहले अपने आवेदन जमा करें।

कुल उपलब्ध पोस्ट: 3000+

आयु सीमा

इस पद के लिए आयु सीमा 01.01.2025 तक 18-50 वर्ष है

आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।

आयु सीमा की गणना की तिथि अधिसूचना के अनुसार है।

शुल्क

सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ₹00/- और एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ₹00/-। शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए।

चयन प्रक्रिया

साक्षात्कार/कौशल परीक्षा।

दस्तावेज़ सत्यापन।

चिकित्सा परीक्षण।

कैसे करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना पढ़ें।

भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र आदि, को ध्यान से स्कैन करें।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी कॉलमों का पूर्वावलोकन करें और ध्यानपूर्वक जाँच करें।

अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

Jindal Stainless Recruitment 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां