Jind News : एसपी ने किया जनरल परेड का निरीक्षण
जवानों को संबोधित करते हुए एसपी कुलदीप सिंह।
  • जवानों को दिए अनुशासन, फिटनेस व जनसेवा के प्रति निर्देश

Jind News(आज समाज) जींद। पुलिस लाइन में आयोजितन जनरल परेड का सोमवार को एसपी कुलदीप सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली तथा परेड में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्रेस, अनुशासन, परेड की गुणवत्ता एवं शारीरिक फिटनेस का निरीक्षण करते हुए दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के उपरांत एसपी कुलदीप सिंह ने पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों का सशक्त और अनुशासित रहना ही विभाग की पहचान है।

जनता के प्रति संवेदनशीलता और कार्य के प्रति ईमानदारी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा, समयपालन और जनसेवा की भावना से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का नही बल्कि सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक जींद ने अर्दली रूम में जाकर विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की तथा उपस्थित पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याएं सुनी।

कर्मचारी की समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाए

अधिकांश समस्याओं का समाधान उन्होंने मौके पर ही किया तथा संबंधित शाखाओं को यह निर्देश दिए कि  किसी भी कर्मचारी की समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। इसके साथ ही एसपी ने वाहनों की चेकिंग व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों की नियमित चेकिंग अत्यंत आवश्यक है।

ओवरलोडिंग,  नशे में वाहन चलाने, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा ओवरलोडिंग,  नशे में वाहन चलाने, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि शहर व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजाना प्रभावी नाके लगा कर वाहन जांच अभियान चलाया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और नागरिकों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े।

एसपी ने कहा कि हर पुलिसकर्मी इस पुलिस परिवार का अहम हिस्सा है। उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि खुशहाल पुलिसकर्मी ही समाज की बेहतर सेवा कर सकता है।

