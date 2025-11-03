Jind News : महिलाओं को दिया आचार चटनी बनाने का प्रशिक्षण

आत्मनिर्भर भारत के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है : रोहताश शर्मा

Jind News(आज समाज) जींद। गांव आलन जोगी खेड़ा में उद्यान विभाग द्वारा डा. मांगेराम के नेतृत्व में डा. अमित लोहान द्वारा महिलाओं को चार दिवसीय आचार, मुरब्बा, चटनी और फल सब्जियों के प्रशिक्षण का समापन हुआ। इस प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र महिलाओं को मुख्यअतिथि पिल्लूखेड़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन रोहताश शर्मा ने बांटे। इस दौरान रोहताश शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आवश्यक हैं।

आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण के लिए अहम कदम

इस प्रकार के प्रशिक्षण से महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी जो कि आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण के लिए अहम कदम है। इस प्रशिक्षण के उपरांत महिलाओं एमएसएमई के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद महिलाएं किसी भी बैंक से महिला विकास निगम में जाकर आवेदन कर सकती हैं। इससे महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस मौके पर राजेश आलन जोगी खेड़ा, महिपाल आलन जोगी खेड़ा, मनीष जामनी, पवन आदि व्यक्ति मौजूद रहे।

