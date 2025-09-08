Jind News : कड़ी मेहनत, धैर्य और जज्बे से किसी भी विकट आपदा का किया जा सकता है सामना : डॉ. कृष्ण मिड्ढा

विस उपाध्यक्ष ने बाढ़ पीडितों की सहायता के लिए पंजाब सीएम राहत कोष में दी एक महीने की सैलरी

Jind News (आज समाज) जींद। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने अपनी एक महीने की सैलरी भी पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में पंजाब के बाढ़ पीडितों को सहायता के लिए दी है और प्रशासनिक अधिकारियों व आमजन से भी आगे आकर इस पंजाब बाढ़ पीडितों की सहायता करने का आह्वान किया है। डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि लगातार भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले पानी के कारण हरियाणा के साथ-साथ पंजाब राज्य में जहां नदियां और नाले उफान पर थे।

वहीं हरियाणा प्रदेश के लोग कड़ी मेहनत, मशक्कत, धैर्य और जज्बे का प्रदर्शन करते हुए बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने में बढ़चढ़ कर आगे आए हैं। इस तरह के जज्बे के साथ हम किसी भी विकट आपदा से निपटा जा सकता है।

हरियाणा के प्रत्येक नागरिक पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहा

हरियाणा ने पंजाब को हमेशा अपना बड़ा भाई माना है और हर संकट व आपदा के समय हरियाणा के प्रत्येक नागरिक पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा प्रदेश पंजाब के बाढ़ पीडि़तों के साथ खड़ा है। हरियाणावासियों ने संकल्प लिया है कि इस आपदा की घड़ी में हमें पंजाब के साथ खड़े रहना है। हरियाणा प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखा है कि जब भी कहीं कोई आपदा आए तो हमें राजनीति से ऊपर उठ कर मदद करनी चाहिए।

