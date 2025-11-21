Jind News : समाधान शिविर की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

9966 में से 8465 शिकायतों का निपटारा

नागरिकों को संतोषजनक, न्यायपूर्ण एवं स्थायी समाधान उपलब्ध कराना ही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य : डीसी

Jind News(आज समाज) जींद। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि समाधान शिविर हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी पहल है। जिसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक निवारण सुनिश्चित करना है। अबतक समाधान प्रकोष्ठ पर कुल 9,966 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से 8,465 शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया जा चुका है। जबकि शेष शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई प्रगति पर है।

संबंधित अधिकारियों से विलम्ब के कारणों की ली जानकारी

उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित साप्ताहिक समाधान शिविर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने विभागवार प्राप्त शिकायतों और उनके निपटान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उपायुक्त ने 60 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से विलम्ब के कारणों की जानकारी ली और उन्हें शीघ्र एवं प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी विभागों को गुणवत्तापूर्ण एटीआर समय पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से उसका समाधान किया जाए।

उद्देश्य नागरिकों को संतोषजनक, न्यायपूर्ण एवं स्थायी समाधान प्रदान करना

उपायुक्त ने कहा कि शिकायत का निपटान मात्र एक औपचारिक प्रक्रिया नही है बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य नागरिकों को संतोषजनक, न्यायपूर्ण एवं स्थायी समाधान प्रदान करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान ऐसा हो जो शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि सुनिश्चित करे। बैठक में एएसपी सोनाक्षी सिंह, डीएमसी सुरेंद्र सिंह, सीटीएम मोनिका रानी, डीआरओ राजकुमार, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

